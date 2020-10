Martínez-Almeida: "No siento que haya fracasado la Comunidad de Madrid. Ha fracasado el diálogo"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este sábado que tras la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid no siente que haya fracasado el Ejecutivo regional, sino que lo que ha fallado ha sido el diálogo.

Así lo ha manifestado el también alcalde madrileño en una entrevista en la Sexta recogida por Europa Press, en la que ha puesto de manifiesto que entiende que "la coordinación entre administraciones tiene que mejorar, la comunicación tiene que se más fluida y los medios materiales tienen que ser más abundantes".

Por ello ha invitado a la clase política a llevar a cabo "un ejercicio de autocrítica", ya que "la división no ayuda, ya no solo desde el punto de vista sanitario". En este punto ha reconocido haber realizado "determinados comentarios que no debería haber hecho".

Si bien, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene una fijación con Madrid y con el modelo de Madrid", y que "tiene que ir a por un bastión de un modelo político que representa las políticas del PP". "Le molesta la libertad de Madrid en términos políticos", ha concluido.