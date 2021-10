Martínez Parera (CNMV) alerta de que los criptoactivos son un "caldo de cultivo" para el fraude

Resalta la importancia de mejorar la educación financiera y la formación de inversores y los riesgos de hacer de las inversiones "un videojuego"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Montserrat Martínez Parera, ha alertado de los riesgos de hacer de las inversiones "un videojuego" y de que la proliferación de productos que no están regulados, como los criptoactivos, pueden suponer "un caldo de cultivo" para actividades fraudulentas.

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes durante el toque de campana por la educación financiera, donde ha señalado que las dos grandes tendencias del mercado de valores que marcan la actividad diaria de la CNMV son el uso de las nuevas tecnologías y las finanzas sostenibles.

En cuanto a las nuevas tecnologías, la vicepresidenta de la CNMV ha observado un cambio de los patrones de inversión en gran parte de la sociedad, especialmente entre los más jóvenes, que cuentan con elevados conocimientos digitales y se mueven con facilidad en las redes sociales.

"Eso es bueno, es una forma que tienen de contactar con el ámbito de la inversión y de buscar asesoramiento. No cabe duda de que esas nuevas opciones son provechosas e interesantes", ha reconocido.

Sin embargo, Martínez Parera ha alertado de los riesgos surgen cuando ello se junta con plataformas que puedan tener un modelo de negocio que no sea bien conocido o comprendido o cuando además "hay tendencias de hacer de las inversiones un videojuego más", lo que puede generar un riesgo adicional.

"También cuando proliferan productos que no están regulados, como los criptoactivos, un ámbito no regulado con una presencia creciente. Nos preocupa porque, más allá de que no tienen esta regulación, no cabe duda de que es precisamente en los ámbitos no regulados donde puede haber un mayor caldo de cultivo para actividades que puedan llegar a ser fraudulentas", ha alertado.

En este escenario, ha resaltado que la CNMV está llevando a cabo distintas iniciativas en la lucha contra el fraude financiero, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y otras instituciones.

Asimismo, Martínez Parera ha destacado que "la inmensa mayoría" de entidades que operan en los mercados de valores españoles tienen unos elevados estándares de profesionalidad, lo que se refleja también en el compromiso del sector privado por mejorar la educación financiera y la formación de los inversores.

"Es importante que sigamos trabajando juntos para concienciar de la importancia, relevancia y necesidad de adquirir estos conocimientos y mejorar el bienestar del conjunto de la sociedad", ha recalcado.

PROLIFERACIÓN DE PRODUCTOS CON ETIQUETA 'VERDE'

Respecto al ámbito de las finanzas sostenibles, la vicepresidenta de la CNMV ha puesto de manifiesto la necesidad de concienciar sobre el efecto que tienen las decisiones de los ciudadanos en el conjunto del planeta y en su día a día, así como de dotar a los inversores de las herramientas necesarias para discernir qué productos son 'verdes'.

"Tenemos una proliferación de productos con etiqueta 'verde' y es importante que, cuando se adquieran estos productos, se sepa qué se está adquiriendo, cuáles son las características subyacentes y qué inversiones hay detrás. Es responsabilidad de todos avanzar en este frente. Es un ejemplo claro de que la educación financiera y la sostenibilidad están estrechamente relacionadas", ha señalado.

TOQUE DE CAMPANA POR LA EDUCACIÓN FINANCIERA

La Bolsa española ha iniciado la sesión de este lunes, 4 de octubre, con un toque de campana conmemorativo para resaltar la importancia de la educación financiera.

El evento se enmarca en la iniciativa 'Ring the Bell for Financial Literacy', promovida por IOSCO y WFE. Más de 50 Bolsas de todo el mundo han hecho sonar la campana para celebrar la importancia de la educación financiera.

El toque de campana ha estado protagonizado por la vicepresidenta de la CNMV, que ha estado acompañada del vicepresidente de BME y presidente de la Bolsa de Madrid, David Jiménez-Blanco, quien ha destacado durante el evento la "amplia agenda de actividades" del Grupo SIX esta semana, como muestra del compromiso con "una formación universal y accesible que facilite la toma de decisiones de los ciudadanos".

BME organizará hoy tres webinars que versarán sobre la importancia de las finanzas sostenibles. En los tres paneles, que podrán seguirse de forma online registrándose en este enlace, participarán profesionales de prestigio del sector financiero.