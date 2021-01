Martínez, tras preguntar al comisario García Castaño por los 'papeles de Bárcenas': "Parece una "chorrada"

Preguntó al ex jefe de seguridad de Cospedal que "qué podía hacer" Bárcenas tras la condena en Gürtel: "¿Juró venganza por su mujer?"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez afirmó en una conversación mantenida con el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño que los conocidos como 'papeles de Bárcenas' eran una "chorrada".

Así consta en los mensajes analizados por la Unidad de Asuntos Internos en un informe de 262 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la denominada 'operación Kitchen' montada en 2013 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Según explica el informe, se han analizado tanto mensajes (solo en la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp había 1.977 chats) que afectan a la esfera personal o íntima de Francisco Martínez, investigado en esta causa, como los que han sido dirigidos a la asistencia letrada, parlamentarios de las Cortes, autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, así como destacados funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil).

Los mensajes analizados están comprendidas entre comienzos de 2015 y marzo de 2020, cuando se intervino el teléfono de Martínez, por lo que relacionados con la 'Kitchen' solo se han encontrado aquellos que abarcan "la fase final de la operación", como las últimas informaciones obtenidas del entorno de Luis Bárcenas o pagos mensuales al chófer del extesorero, Sergio Ríos, con cargo a los fondos reservados, hasta que éste aprobó la oposición para acceso a la Policía Nacional y su ingreso en el Centro de Formación.

"¿QUÉ SABES DE ESTO?"

El informe reproduce mensajes intercambiados con el comisario Enrique García Castaño, investigado también en esta pieza 7 del caso 'Tándem', en los que habla sobre Bárcenas. En una de las conversaciones mantenidas en noviembre de 2015, el exsecretario de Estado de Seguridad preguntó a Enrique García Castaño sobre los conocidos 'papeles de Bárcenas', a raíz de una información periodística: "¿Qué sabes de esto?".

García Castaño respondió que eran "papeles viejos con recibís de Arenas y otros, nada nuevo", pero Martínez continuó interesándose por el asunto y quiso confirmar "que no son recibís firmados por Arenas, sino un manuscrito de Bárcenas diciendo que les pagó esas cantidad, ¿verdad?".

Su interlocutor le explicó que se trataba de "una agenda con notas" que menciona "a todos, a Rajoy, Cospedal, Arenas" y que, por lo que le decían, corresponde al "verano de 2013". "Es un montaje, puede escribir lo que le dé la gana, pero es más de los mismo", concluyó García Castaño.

"Me dicen que es un manuscrito hecho por la mujer de Bárcenas anotando los documentos que tienen contra el PP, o sea que se puede desmontar fácilmente", añadió el comisario, a lo que Martínez contestó: "Gracias. Parece una chorrada".

"EL DINERO LO TIENE EN CRACOVIA"

No es la única vez que hablaron sobre Bárcenas, pues unos meses antes, en febrero de 2015, el exjefe de la UCAO informó al ex 'número dos' de Interior que a través de un informador conoció que el que llevaba las cuentas del PP "escondía" dinero en Las Antillas Holandesas y en Cracovia (Polonia), aunque no saben cuánta cantidad.

Así, en junio de 2016 se retomó el asunto y el comisario le indicó a Martínez que Bárcenas (a punto de ser juzgado por la primera época de la trama Gürtel), "quiere que no le toque lo que le queda de su dinero". "Lo tiene en Cracovia y en Canadá. Con testaferros", recordó. "¿Quien investiga ese sitio? ¿Villarejo?", preguntó Martínez.

Tras hablar de la ciudad polaca, García Castaño afirmó que "quien investiga en Cracovia, nadie verdad" y recordó que poseía una agenda de Bárcenas en cuyas notas "tiene los mejores restaurantes de ambos sitios. "Es que tu yo somos pobres, ya te dejaré su agenda que es mejor que la guía Michelin", agregó.

APLICACIÓN DE SEGURIDAD "DE GRADO MILITAR"

Otras de las conversaciones analizadas son las que el exsecretario de Estado mantuvo con el comisario Andrés Gómez Gordo, quien fuera jefe de Seguridad de la ex secretaria general del PP y exministra María Dolores de Cospedal, con quien, según destaca Asuntos Internos mantenía conversaciones paralelas a través de una aplicación "que se anuncia en Internet como un servicio de mensajería de seguridad de 'grado militar', con cifrado de extremo a extremo'".

"Wick" era la palabra clave para cambiar de aplicación, según se desprende de los mensajes reproducidos en el informe policial, cada vez que querían tratar un asunto delicado.

A través de 'whatsapp', Martínez comentó con Gómez Gordo la estrategia a seguir para tratar de librar al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en el caso de la agresión a la doctora Elisa Pinto, en el que una juez de Madrid ha propuesto juzgar a Villarejo y al empresario Javier López Madrid.

También comentaron la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 sobre la trama Gürtel, por la que Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, fueron condenados. Después de que Gómez Gordo insinuara la posibilidad de que Bárcenas "reaccionara" a la sentencia, el ex 'número dos' de Interior le preguntó si el extesorero "juró venganza" en caso de que su mujer entrara en prisión, "qué podía hacer" y si tenía "material explosivo".

El que fuera jefe de Seguridad de Cospedal aseguró que lo que podía hacer era "pues joder a Rajoy y a más de uno (...) A ver qué le queda", por lo que Martínez zanjó que "lo que no haya usado ya".