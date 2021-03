Más de 100 profesionales y 13 organizaciones colaboran con 'Talento Cruzcampo' en la mejora laboral de jóvenes

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Un total de 13 organizaciones y más de 100 profsionales se han unido para "mejorar la empleabilidad y generar oportunidades para la juventud" y se han sumado a colaborar en 'Talento Cruzcampo', una plataforma social liderada por Cruzcampo a través de su Fundación que ofrece a jóvenes una "experiencia de aprendizaje personal y profesional para potenciar lo mejor de ellos mismos, su acento".

Así lo han subrayado desde Cruzcampo en un comunicado este jueves en el que remarcan que, en dicha plataforma, "el talento ayuda al talento", y valoran que, con el objetivo de "potenciar el talento de los jóvenes como vía para salir adelante", diversos agentes sociales se unen a la acción social de la cervecera para "ofrecer inspiración y herramientas a una generación que busca labrarse su futuro laboral en un sector que lucha cada día por superar sus retos, la hostelería".

Así, 'Talento Cruzcampo' cuenta con el apoyo de la Fundación CEOE, la Asociación de Autónomos, ATA, y Marcas de Restauración. Entre otras colaboraciones, 50 establecimientos de hostelería acompañarán a los participantes de esta plataforma en su proceso de aprendizaje, según pone de relieve la cervecera, que destaca también las incorporaciones de entidades como Autismo Sevilla, CEAR, Cruz Roja, Dircom, ESIC, Fundación ISDI, Fundación Prolibertas, Fundación Valentín de Madariaga, Human Age Institute o Secot.

La directora de la Fundación Cruzcampo, Regla Bejarano, ha defendido que "nuestros colaboradores son dinamizadores clave en la generación de empleo". "Para que los jóvenes desarrollen su mejor versión y aprovechen su acento es imprescindible que tengan contacto con la realidad de las empresas y la sociedad. Sin duda, la juventud es un motor de cambio y estamos comprometidos con impulsar su talento y prepararles para el futuro", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, ha señalado que "la mejor política social es el empleo, y las empresas tienen mucho que decir en ese proceso de incorporación de los jóvenes al mercado laboral, porque son las empresas las que generan riqueza y empleo para la sociedad". Para ello, ha añadido, "hay que hacer una apuesta firme por la formación, que es la que permite que las personas puedan desarrollar su trayectoria profesional y construir su futuro".

NUEVAS CAPACIDADES PARA DESARROLLAR EL TALENTO EN LA HOSTELERÍA

Con su primera promoción, #Fuerzabar, 'Talento Cruzcampo' pone el foco en el sector de la hostelería, que, con "una caída media de las ventas del 42% y el cierre de uno de cada cinco negocios", necesita "más que nunca apoyo e impulso para superar los retos actuales", según sostiene la firma cervecera.

"Conscientes de ello y comprometidos con el sector", Heineken España, Dircom, ESIC, Fundación ISDI, Fundación Valentín de Madariaga, Human Age Institute y Secot "se han volcado en sumar su experiencia ofreciendo inspiración y herramientas" a los participantes de 'Talento Cruzcampo' para "incorporar a la hostelería a una generación con nuevas capacidades para el negocio".

Según la directora de la Fundación Human Age Institute, y de Talento y Cultura de ManpowerGroup para la región Mediterránea, Loles Sala, "el sector de la hostelería y restauración vive en los últimos años, y especialmente en 2020, una gran revolución con la incorporación de la tecnología y nuevos modelos de negocio, que retan a los profesionales a que actualicen sus competencias".

"Compartimos con la Fundación Cruzcampo y sus colaboradores un firme propósito de impulsar la empleabilidad de los jóvenes a través de la formación específica para el contexto profesional", ha añadido antes de argumentar que "esa empleabilidad está hoy más que nunca condicionada por el bilingüismo digital y por las competencias 'soft' transversales, mucho más demandadas incluso que las técnicas". "Ayudar a que los jóvenes mejoren su empleabilidad es darles la llave de acceso a los empleos del futuro y, a la vez, asegurar un futuro con empleo para todos", ha sostenido Loles Sala.

"Ejemplos de nuevas herramientas" son, según apuntan desde Cruzcampo, los talleres sobre sostenibilidad de Mauricio Domínguez-Adame, director de Responsabilidad Social Corporativa de Heineken España; sesiones sobre comunicación en hostelería con la presidenta de Dircom Andalucía, Vanessa Moreno; o 'masterclass' sobre emprendimiento brindadas por la Fundación Valentín de Madariaga.

"Yo venía de conocer la hostelería por la experiencia en el bar que mis padres montaron a su llegada de Perú, pero en 'Talento Cruzcampo' estoy descubriendo un mundo de posibilidades en campos que, de otra manera, no hubiera podido aprender. Por ejemplo, conocer la importancia de la recopilación e interpretación de datos en un restaurante con Enrique Hormigo, de Fundación ISDI, es una de las sesiones más reveladoras que han cambiado mi forma de entender el negocio", ha comentado Bruno Jamanca, participante de esta plataforma.

A este entrenamiento en nuevas capacidades se une el "rol fundamental" de los 20 mentores de 'Talento Cruzcampo', profesionales de la hostelería en activo que "se suman generosamente" a la acción social de la Fundación Cruzcampo ofreciendo acompañamiento personalizado a los jóvenes "para ayudar a que se familiaricen con la operativa real de un negocio de hostelería, aportándoles su experiencia, apoyo y motivación en este acercamiento al mundo laboral".

VOLUNTARIADO SOCIAL PARA AYUDAR CON TALENTO

Complementando la formación profesional y "alimentando la conciencia social de los jóvenes", se unen a 'Talento Cruzcampo' Cruz Roja, CEAR, Fundación Prolibertas y Autismo Sevilla. Estas organizaciones acercan a los participantes del programa distintas iniciativas de voluntariado que persiguen un objetivo común, el de "ayudar con talento".

De esta forma, los protagonistas de 'Talento Cruzcampo' pasan a la acción "liderando sus propios talleres personalizados, mentorizando a otros jóvenes en riesgo de exclusión social o participando en otros tipos de actividades, según las necesidades de cada colectivo".

Alejandro Rey Merino, uno de los jóvenes becados por la Fundación Cruzcampo, se ha sumado a las labores del proyecto de Infancia en Dificultad Social de Cruz Roja y ha destacado la importancia del voluntariado dentro de su experiencia de aprendizaje.

"Tener la posibilidad de enseñar y preparar repostería saludable para familias con verdadera necesidad, es una labor que me llena y me ayuda a tener un impacto positivo en mi entorno. Gracias a mi paso por 'Talento Cruzcampo' he descubierto la trascendencia que puede llegar a tener mi vocación por la hostelería y cómo puedo hacer de ella algo que me permita ayudar a los demás, algo que espero seguir haciendo cuando termine el programa", ha indicado.

UNA OPORTUNIDAD LABORAL CON ALTA EMPLEABILIDAD

Concluyendo el periodo de formación, más colaboradores se suman a la acción social de la Fundación Cruzcampo. Más de 30 establecimientos de hostelería a nivel nacional acogerán en prácticas a los participantes de 'Talento Cruzcampo' para facilitarles su incorporación al mercado laboral, una iniciativa que ha superado el 80% de inserción laboral en otros programas de fomento de la empleabilidad puestos en marcha por la fundación.

Asimismo, a través de su Escuela de Hostelería, Fundación Cruzcampo pone a disposición de los participantes del programa su nuevo portal de empleo, una plataforma que "conecta el talento de la hostelería gestionando oportunidades laborales del sector a nivel nacional".