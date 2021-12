Más de 1.000 empresas de Huesca, pendientes de un acuerdo del Gobierno central con el sector de transporte de mercancías

HUESCA, 18 (EUROPA PRESS)

Más de 1.000 empresas de la provincia de Huesca están pendientes de que el Gobierno central llegue a un acuerdo con el sector del transporte de mercancías por carretera para desconvocar la huelga prevista los días 20, 21 y 22 de diciembre.

De momento, estas empresas están dispuestas a parar su actividad los días previos a la Navidad si finalmente no se llega a un acuerdo y no se satisfacen las reivindicaciones de un sector que considera que "el Ministerio no les tiene en cuenta", según ha dicho el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Transporte por Carretera, Fernando Callizo.

"Vemos que se va teniendo en cuenta el transporte por ferrocarril, que es el 5 por ciento en España, o la movilidad urbana con los vehículos eléctricos, que también es una parte muy pequeña del transporte, pero el transporte de mercancías en su totalidad no se tiene en cuenta".

Callizo ha dicho que la principal reivindicación es que el precio del combustible repercuta directamente en el precio de venta del transporte. En este punto, ha explicado que "en el último año y medio, el gasoil ha subido un 32 por ciento y el gasoil supone casi el 40 por ciento de la cuenta de explotación de un camión en carretera" y "evidentemente, si este incremento tan brutal que nosotros no controlamos y que pagamos día a día cuando repostamos nuestros vehículos, no tenemos capacidad de repercutirlo mes a mes a los clientes, la cuenta de resultados se descompensa".