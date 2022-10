Más de 1.500 taxistas votan en referéndum "contra las mentiras y el desprecio de la Comunidad de Madrid"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Más de 1.500 taxistas de la capital han votado este jueves en la primera jornada del referéndum sobre la "liberalización" del sector propuesta por la Comunidad de Madrid con el objetivo de rechazar las "mentiras" y el "desprecio" que aseguran mantiene el delegado de Transportes de la Comunidad de Madrid, David Pérez.

Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), Julio Sanz, quien tras recordar que dicha consulta "no es vinculante", ha explicado que con ella se quiere trasladar al Gobierno regional "lo que quiere el colectivo y que esta herramienta les sirva para regular en condiciones".

Desde el aparcamiento del Estadio Cívitas Metropolitano, donde se han colocado las urnas, Sanz ha señalado que las asociaciones del taxi que aprueban estas medidas "son minoritarias" mientras que la FPTM "ha dejado clara su postura con informes, estudios y datos que avalan el planteamiento".

Será este próximo lunes cuando presenten al Gobierno regional los datos del referéndum contra lo que Julio Sanz ha denominado como "castigo" y "desprecio". "No sé si se quiere castigar a un sector como el del taxi o simplemente nos desprecia, que no sé que es peor... porque despreciar a 25.000 familias que viven de este sector es muy grave", ha afeado.

Por ello, ha llamado a "reflexionar sobre ello" porque se está "a tiempo" para "regular para la mayoría". "Queremos decirle que no es cierto que el sector necesite esto, y que el consejero de transportes miente y lo sabe. No pedimos aumento de tarifa, solo pedimos trabajar. No existe en España ningún cambio como el que se propone", ha lanzado a continuación.

Julio Sanz ha explicado que la libranza en el sector se ha establecido desde hace "muchas décadas" de una forma "muy armónica". Así, de lunea a viernes hay un día obligatorio de libranza, mientras que sábados, domingos y festivos circula "el 50% de la flota". El presidente de la FPTM sostiene que este calendario "no es un capricho" y que se basa en "los vehículos que se necesitan".

"Ahora tenemos 16 horas con el vehículo en funcionamiento, ampliar a 24 horas va a repercutir en más coches durante más tiempo. Si trabajamos todos durante más horas, habrá más horas de retraso para llevarnos el mismo dinero en más tiempo", ha explicado.

LAS MEDIDAS

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aseguró en el Debate del Estado de la Región (DER) que la Comunidad de Madrid está ultimando el reglamento para regular la actividad de taxis y VTC, con el que se permitirá a los taxistas circular 24 horas todos los días de la semana y los usuarios podrán reservar plaza única en coche compartido.

Avanzó que se están ultimando los desarrollos reglamentarios, de los VTC y del taxi, con "importantes mejoras tanto para los titulares de las licencias como para los usuarios". Está previsto que con ellas puedan ver multiplicada la facturación y mejorado el servicio.

Con el nuevo reglamento en el que están trabajando los taxis podrán circular como quieran las 24 horas todos los días de la semana, se autorizarán los servicios mediante coche compartido, reduciéndose de esta manera el precio para cada uno de ellos. Con la libertad horaria, los taxistas podrán ingresar "hasta un 60% más al mes por licencia y crear unos 3.000 nuevos empleos".

En lo que respecta a los VTC, el nuevo reglamento garantizará la competencia, ofreciendo "la máxima calidad" a los usuarios. En él se dispondrá que todos estos conductores deberán superar un examen obligatorio que incluirá conocimientos del idioma español, la ciudad de Madrid y puntos clave de la Comunidad, así como del manejo de dispositivos de navegación.

Además, no podrán tener antecedentes por delitos de naturaleza sexual y la antigüedad del carné de conducir será como mínimo de un año. En el caso de que la empresa cancele un viaje precontratado con anterioridad, estará obligada a resarcir al cliente con la misma penalización que si fuera el usuario quien lo incumpliera.