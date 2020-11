Más de 200 hosteleros protestan en Melilla cuando se cumple un mes del cierre total de sus locales

MELILLA, 17 (EUROPA PRESS)

Más de 200 hosteleros de Melilla han protestado este martes frente al Palacio de la Asamblea y posteriormente han recorrido a pie la avenida Juan Carlos I haciendo sonar todo tipo de objetos para reivindicar la reapertura de sus locales, cerrados por orden del Gobierno de la Ciudad desde el pasado 18 octubre, justo cuando se va a cumplir un mes de esta decisión enmarcada en las medidas anti-covid aprobadas por el Ejecutivo que integran PSOE, Cs y CPM presidido por Eduardo de Castro (Cs).

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Melilla, Chakib Mohamed, ha manifestado que "reclamamos abrir urgentemente nuestros negocios y recibir de forma inmediata las ayudas prometidas" después de la concentración realizada este martes "contra este cierre radical e injustificado" de cafeterías, bares, restaurantes y locales de ocio.

Chakib Mohamed ha declarado que el gobierno tripartito de Melilla "nos está asfixiando" y por ello ha dicho que "exigimos un Plan de Desescalada urgente y participar en su diseño" después de asegurar que, tras cuatro semanas de cierre total, salvo para la comida para llevar, "el sector agoniza".

El presidente de los hosteleros melillenses ha criticado que después de un mes de cierre "el Gobierno aún no nos haya informado de cuándo piensa permitirnos abrir", algo que considera indispensable "porque no es tan fácil poner en marcha la maquinaria para que nuestros negocios se pongan de nuevo en funcionamiento", tanto en materia de personal, de proveedores, productos, sobre todo perecederos, y demás cuestiones que afectan al día a día de sus establecimientos.

El domingo 22 de noviembre concluye la tercera prórroga del cierre de sus locales, pero Chakib Mohamed no tienen muchas esperanzas de reapertura cuando apenas quedan cinco días para esa jornada y el Ejecutivo ni se ha puesto en contacto con la representación del gremio ni con la Confederación de Empresarios de Melilla-CEOE. "No vemos mucha voluntad para la reapertura", ha admitido, motivo por el que destaca que no cesarán su calendario de movilizaciones para exigir la apertura de sus locales.

"El sector de la hostelería se siente engañado por el Gobierno. Las ayudas acordadas no se corresponden con las que finalmente se van a conceder, ni en las cuantías, que resultan hasta ofensivas, ni en el plazo de ejecución de las mismas", ha recalcado por último el dirigente de los hosteleros locales.