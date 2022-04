Más de 25 personas entre ex ministros, ex altos cargos y expertos han colaborado en el plan económico de Feijóo

El líder del PP enviará el viernes a Moncloa el documento y después lo remitirá a patronal, sindicatos y medios de comunicación

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Más de 25 personas entre ex ministros, ex altos cargos y profesionales han colaborado en el plan económico que ha articulado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, bajo coordinación de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, y que enviarán a Moncloa este mismo viernes, según han informado fuentes de la formación.

La propuesta económica del PP gira en torno a cuatro ejes básicos: la racionalización del gasto burocrático; el rediseño de los fondos europeos; reformas estructurales para incentivar la actividad económica y el crecimiento; y una bajada de impuestos "selectiva, inmediata y temporal" para hacer frente al incremento masivo de los precios.

Feijóo se ha centrado este miércoles ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP en este último capítulo fiscal, planteando devolver a los ciudadanos hasta 10.000 millones por la recaudación extra de la inflación que, según ha subrayado, solo en enero y febrero ha sido de 7.500 euros de más cuando la previsión para todo el año era de 9.000 millones.

En concreto, Feijóo ha planteado bajar el IRPF a las rentas inferiores a los 40.000 euros; una ayuda directa de entre 200 y 300 euros para personas vulnerables con salarios por debajo del umbral que obliga a realizar la declaración de la renta; una rebaja urgente del IVA sobre el gas y la luz al 5% como permite Europa; y actuar sobre el Impuesto de Sociedades, dando libertad para amortizar inversiones en eficiencia energética o transformación digital, entre otras medidas.

En la elaboración de este documento han trabajado miembros de anteriores gobiernos. El propio Feijóo ha asegurado que han participado ex ministros de Hacienda y de Economía, así como ex secretarios de Estado y ex altos cargos que "mejoraron la economía" cuando gobernaban.

SIGUEN RECIBIENDO APORTACIONES

Además, ha señalado que el PP también ha contado con representantes de gobiernos autonómicos y de empresas, así como autónomos y profesionales. Además, ha indicado que en esta propuesta "se han interesado" los agentes sociales con los que él mismo se reunió este martes.

Fuentes del PP han precisado después que "más de 25 personas" han trabajado en este documento --sin querer desvelar sus nombres-- que aún sigue sin cerrarse definitivamente porque siguen recibiendo aportaciones de "gente que está en el sector privado y en el sector público". Además, han destacado que también se ha contado por miembros del anterior equipo de Pablo Casado y que tienen escaño en el Parlamento.

"Hay mucha gente que entiende que hay otra forma de hacer las cosas y quiere aportar su punto de vista", aseguran fuentes de la cúpula del PP, que hacen hincapié en que "lo importante es el resultado" porque este plan es asumible por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La idea de Génova es remitirlo el viernes a Moncloa como se comprometió Feijóo con el jefe del Ejecutivo el pasado 7 de abril y, después se trasladará a la patronal, los sindicatos y los medios de comunicación, según las mismas fuentes.

EL PP CREE QUE ES "IMPOSIBLE" DECIR QUE 'NO'

Fuentes de la cúpula del PP critican que el Gobierno pueda rechazar este documento, que está "meditado" y está abierto al diálogo. "Decir que 'no' es imposible", afirman con rotundidad las mismas fuentes.

Aunque el PP no descarta que su plan pueda materializarse en una iniciativa parlamentaria que registren en el Congreso, consideran que en este momento lo primero es ver cuál es "la respuesta del Gobierno" que, a su entender, no tiene argumentos para rechazarlo porque se trata de ayudar a las rentas bajas y medias.

"¿Alguien se puede oponer a que ayudemos a las rentas bajas y medias con la sobrerecaudación por la inflación? ¿Alguien se puede oponer que los fondos europeos se ejecuten más rápido o a reducir los gastos innecesario de la administración? Sería muy difícil votar en contra de eso", aseguran fuentes del partido.

Así, recuerdan que sobre su propuesta del IVA ya hay una directiva europea y que en el caso de los incentivos ya lo han hecho otros países. En el caso de los fondos europeos, se trata de agilizar su ejecución. "70.000 millones es mucho dinero y no podemos renunciar a ellos", aseguran, para subrayar que bien invertidos esos fondos generan impuestos e ingresos extraordinarios.

"NUESTRA POLÍTICA YA HA CAMBIADO"

En las filas del PP recalcan que Feijóo quiere ser "constructivo" y "propositivo" ante la situación económica que atraviesa España y creen que el Gobierno debería convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para estudiar propuestas como la del líder del Partido Popular.

El propio Feijóo ha asegurado en su discurso que el PP apuesta en esta nueva etapa por "aportar, sumar, construir", marcando así distancias con la anterior dirección dirigida por Pablo Casado. De hecho, ha señalado que los ciudadanos ya empiezan a percibir ese cambio.

"Podemos decir con toda humildad, pero también con toda firmeza que en estas tres semanas, nuestra política ya ha cambiado y los españoles han empezado a percibir que este cambio es un cambio tranquilo, sereno y razonable, y que este cambio tranquilo, sereno y razonable está en marcha", ha proclamado el presidente del PP.