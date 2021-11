Más de 300 cubanos se concentran en Sol al grito de 'Patria y vida' y avisan a Sánchez: "Cuba es una dictadura"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Puerta del Sol ha acogido este lunes a más de 300 cubanos, según cifras de Policía Nacional, que se han concentrado en apoyo a la gran marcha cívica convocada para esta misma jornada en La Habana. Al grito de 'Patria y vida', también han advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "Cuba es una dictadura".

En torno a las 19.30 horas, los congregados han comenzado a corear en la céntrica plaza madrileña consignas como 'La voz del pueblo no es ilegal', 'Pedro Sánchez caradura, Cuba es una dictadura' o 'Estos pueblos no se calman hasta que los dictadores no se vayan' que han estado acompañadas de banderas de Cuba y de España, además de rosas blancas.

La concentración ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo a los presos políticos y en defensa de la libertad para Cuba para, posteriormente, dar paso a la lectura de un manifiesto en el que han puesto en valor la importancia de manifestarse desde España: "Ustedes allá son la voz de nosotros, nosotros acá el cuerpo de ustedes, por eso venimos a manifestarnos desde aquí".

"Me manifiesto por las damas de blanco, mujeres reprimidas por la dictadura cada vez que intentaron hacerlo en Cuba; me manifiesto por los más de 150 políticos que había en las cárceles antes del 11 de julio y no pueden alzar su voz, por las más de 1.200 personas que fueron detenidas desde el 11 de julio y los más de 600 que continúan bajo arresto por pedir libertad y democracia para Cuba", han señalado.

Así, han concluido recordándoles que "no están solos" y que "están aquí por ellos". "Los cubanos no viven felices en un paraíso sino que viven silenciados y oprimidos en una tiranía en una isla cárcel", ha zanjado el manifiesto.

La mítica estatua de El Oso y el Madroño también ha sido testigo de la reivindicación y es que, además, como si de una capa se tratase, le han anudado una bandera cubana.

La cita, que también ha contado con la presencia de activistas y de tres expresos políticos que han lanzado un mensaje en apoyo al pueblo cubano, ha sido convocada entre otras organizaciones por Archipiélago, bajo el lema "por una Cuba plural, con todos y para el bien de todos", que ha sido quien ha promovido las marchas en la isla.

RESPALDO DE VOX, PP Y CS

La concentración ha contado con el respaldo de los partidos políticos Vox, PP y Ciudadanos y, hasta el lugar, se han trasladado representantes políticos que han pedido libertad para el pueblo cubano y han cargado contra la respuesta del Gobierno sobre este asunto.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que "Sánchez no se atreve a decir que Cuba es una dictadura, y Cuba es una dictadura". "Y Sánchez es socio de comunistas de los que defienden la dictadura, defienden la represión y los que defienden las golpizas que están sufriendo los compatriotas cubanos hoy por querer gritar libertad", ha añadido en declaraciones a los medios.

En esta línea, sobre lo que deberían hacer el resto de fuerzas de España e internacionales, Monasterio les ha pedido que sean "valientes" y no pacten "con comunistas como han hecho algunos con el partido comunista chino". Además de pedir libertad de expresión para los periodistas, la líder de Vox ha lanzado un mensaje "de esperanza". "No vamos a parar de estar en las calles con esta rosa blanca y con ganas de libertad", ha recalcado, a la par que ha asegurado que van "a conseguir llevar la democracia a Cuba".

Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, se ha dirigido a los cubanos encarcelados: "Pensamos en vosotros", ha señalado, al tiempo que ha recordado a los que este 15N salen a la calle en La Habana que están "iniciando un camino sin retorno, un camino hacia la libertad, un camino hacia la democracia".

Desde el Partido Popular, su secretaria de Internacional, Valentina Martínez, ha sostenido que el PP "como partido que tiene un lazo afectivo con Cuba impresionante" no podía "dejar de estar a su lado". "Nos sorprende que el Gobierno haya dejado de nuevo solos a los cubanos", ha criticado Martínez, que ha añadido que tampoco conocen "las medidas que han tomado para que la Embajada de España apoye estas manifestaciones que hoy se están llevando a cabo por las calles de La Habana".

En este contexto, ha pedido "responsabilidad" al Gobierno y ha recordado que el pasado 13 de octubre aprobaron una PNL para que "las embajadas sean casa de democracia y libertad para los demócratas cubanos", que fue apoyada por el PSOE, pero que, en sus palabras, hoy no han hecho "efectiva" con su ausencia en la cita.