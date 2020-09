Más de 5.000 empresas se adhieren a #EActíVate por la aceleración económica en solo seis meses

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Más de 5.000 empresas se han adherido a la acción #EActíVate, que tomó el testigo a #EstoNOtienequePARAR que se lanzó en el confinamiento, para reconocer el esfuerzo de empresas, empresarios, trabajadores y autónomos en la recuperación económica, y dar visibilidad a sus ideas y hechos tras la crisis del coronavirus, según informa en un comunicado.

En concreto, la plataforma #EstoNOtienequePARAR nació el pasado 16 de marzo en pleno confinamiento por el Covid-19 para unir y animar a no parar a quienes trabajaban garantizando los suministros esenciales pese a las dificultades de esos momentos.

Como resultado, fueron 3.000 las empresas que se adhirieron a #EstoNOtienequePARAR, que se suman a las más de 2.000 que se han unido a #EActíVate desde el 24 de mayo hasta ahora, sumando un total de 5.000 empresas que apoyan dichas iniciativas.

Ambos proyectos han tenido dos objetivos comunes como son acelerar y activar la economía española para superar las consecuencias sociales y económicas del impacto que la crisis sanitaria por el Covid-19 y reconocer y poner en valor públicamente a todas las empresas, empresarios y trabajadores que con su ejemplo consiguen que la rueda de la economía no se pare.

La coordinadora del proyecto, Paula Llop, ha subrayado que tanto #EstoNOtienequePARAR durante el confinamiento como ahora #EActíVate son dos iniciativas que han ayudado a que miles de empresas, emprendedores y profesionales hayan tenido un reconocimiento a su esfuerzo.

"Cada día visibilizamos a quienes reaccionan rápidamente, innovando o readaptando su empresa o negocio, o formándose y actualizándose, porque creemos que estos ejemplos pueden ser inspiradores para los demás. Y como repetimos desde el comienzo, no se trata únicamente de no parar, sino de acelerar. No es momento de ponerse límites. Por eso, seguiremos centrándonos en la importancia de impulsar la actividad económica, y seguiremos activos y unidos por un objetivo común: lograr la recuperación económica lo más pronto posible", ha destacado Llop.