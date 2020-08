Más del 70% de los autónomos se plantea cerrar o reducir su plantilla en caso de un nuevo confinamiento

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El 72% de los trabajadores por cuenta propia se plantea cerrar o reducir su plantilla en caso de que haya un nuevo confinamiento, según se desprende de la nueva edición del barómetro 'Situación Autónomos' realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Según ATA, el pesimismo en las perspectivas económicas por los últimos acontecimientos impuestos por los nuevos cierres de sectores económicos por indicación del Ministerio de Sanidad y los nuevos contagios de Covid en España se reflejan en las respuestas de este quinto barómetro.

De hecho, el 20,1% de los autónomos, cuatro puntos más que en el anterior barómetro, cree que un nuevo confinamiento supondría el cierre definitivo de su negocio. Por otro lado, el 35,4% ha señalado que es posible que un nuevo confinamiento significase el cierre definitivo de su negocio, mientras que un 16,4% dice que tendría que reducir su tamaño para poder continuar.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha afirmado que los autónomos están en una situación de emergencia, por lo que ha lanzado un 'SOS' al Gobierno.

"Es necesario implementar medidas que salven las actividades de los autónomos, sus empresas y los empleos que generan", ha asegurado Amor, tras apuntar que "cada día que pasa se va deteriorando más la economía de la mayoría de los autónomos". "Volvemos a estar en una situación extraordinaria que necesita de medidas extraordinarias", ha remarcado.

Del barómetro se desprende que casi el 80% de los autónomos han visto cómo la facturación de su negocio se ha reducido respecto al año anterior, mientras que uno de cada diez asegura que se ha mantenido y casi un 5% considera que incluso ha aumentado.

En este último caso, casi el 86% de este 5% ha apuntado que el incremento de su facturación ha sido de entre un 10% y un 40% de su facturación con respecto al año anterior, mientras que el 2,86% restante ha asegurado que su negocio va mejor ahora que el año pasado.

No obstante, según ATA, "mucho más complicada está siendo la situación para un 14,24% de los autónomos que no están ingresando nada".

De hecho, de los que han reducido sus ingresos, un 57% ha visto reducida su facturación en un 60% o más en comparación con el año pasado, mientras que para tres de cada cuatro autónomos su facturación ha caído en un 40% o más.

"FRACASO" DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD

El estudio también resalta que la morosidad sigue siendo uno de los principales problemas de los trabajadores por cuenta propia. De hecho, según el barómetro, uno de cada tres autónomos dice que la sufre.

ATA ha apuntado además que se ha constatado "el fracaso de la prestación de cese de actividad que se podía solicitar desde el 1 de julio". "Es una prestación que no tiene que ver con el contexto real que viven los autónomos. Solo un 5% de los autónomos la ha solicitado y apenas a un 4% del total se la han concedido (se le concede al 79% de ese 5%), principalmente por no poder acreditar el periodo mínimo de cotización", explica la Federación.

Además, por estar en pluriactividad se le ha denegado al 10,8% y por haber estado de baja, por ejemplo por paternidad o maternidad, con la que no es compatible, al 5,4%.

"El fracaso de esta prestación se hace aún más patente al preguntarle a los autónomos si consideran fundamental el cobro de cualquier medida de cese de actividad (ordinaria o extraordinaria) para la continuidad de su negocio", se resalta en el barómetro.

El 78,2% ve esta herramienta imprescindible, mientras que, por el contrario, el 14,1% no lo considera fundamental y seguirá adelante a pesar de todo.

Por otro lado, preguntados por las herramientas que se han planteado para hacer realidad la recuperación, la mayoría de los autónomos coincide en que la reducción de trabas administrativas es la principal herramienta a implantar y también ven "muy necesario" que existan ayudas para el fomento del reemprendimiento.

Hasta ahora, casi el 40% de los autónomos ha señalado que ha incorporado a toda su plantilla, mientras que un 26,3% no ha incorporado a todos sus trabajadores y el 4,5% cree que los incorporará en los próximos días. Por el contrario, el 21,1% no sabe si podrá dar de alta económicamente a alguien y el 8,3% cree que no lo hará.

Respecto al mantenimiento de la plantilla tras los seis meses de incorporación el primer trabajador, solo el 27,8% de los autónomos aseguran que podrá mantener a todos sus empleados, cifra que en el anterior barómetro rondaba el 32,9%.

MÁS DEL 56% DE LOS AUTÓNOMOS VE COMPLICADO MANTENER EL EMPLEO

Sin embargo, uno de cada cuatro no cree que pueda hacerlo (28,6%), a los que hay que sumar los que no puedan mantener a todos (27,8%) que contestan que mantendrán empleo, pero reducirán el tamaño de su plantilla. Es decir, el 56,4% de los autónomos empleadores consideran complicado mantener el empleo en los próximos meses.

De cara a cierre de año, una gran parte de los encuestados considera que su negocio va a disminuir su facturación en más de un 87%, mientras que un 6,9% cree que se va a mantener y solo el 1,7% considera que a final de año habrá facturado más que en 2019.

Respecto a sus empleados, el 47% de los autónomos cree que mantendrán el empleo de todas las personas que trabajan junto a ellos. Sin embargo, un 29,7% considera que tendrá que disminuir su plantilla y un 0,7% que tendrá que ampliarla. Sin embargo, un 22,6% no sabe qué va a suceder con sus trabajadores durante este año.