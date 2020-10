Más Madrid acusa a Lasquetty de "talibán" del manual de las FAES e insinúa que separa fondos para la 'caja B' del PP

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta de Más Madrid, Mónica García, ha acusado al consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, de ser un "talibán", que valora más el manual de la Fundación FAES que "la vida de los madrileños", y ha insinuado que al igual está reservando fondos "en una casilla del Excel para la 'caja B' del PP".

En su intervención en el Pleno de la Asamblea, la diputada le ha espetado al consejero que son "viejos conocidos" porque hace casi ocho años cuando él era titular de Sanidad "y junto con el que reo ilustre de la cárcel de Soto del Real, señor González" llamaban a los profesionales de la Marea Blanca "matones y extorcionistas", ella formaba parte de dicha Marea e iba a los tribunales "a defender la Sanidad Pública de sus garras privatizadoras".

"Usted no consiguió su objetivo, tuvo que dimitir y seguramente sea por eso por lo que la señora Ayuso le ha rescatado en este Gobierno: para que finiquite el trabajo que le fue encomendado en el año 2012. Ese fino, casi artesanal y patriótico trabajo, que consistía en descapitalizar y desmantelar nuestra Sanidad Pública", ha espetado.

García ha preguntado a Lasquetty qué han hecho en la Comunidad con los 1.700 millones que les ha traspasado el Gobierno central porque, según ha expuesto, el otro día, en una comparecencia también en Pleno, "se lió y empezó a decir que habían invertido 840 millones en Sanidad" pero luego "informaciones oficiales" recogían 700 millones.

"Bueno igual son los 140 millones que ustedes tienen reservados en una casilla del Excel para la 'caja B' del PP. No lo sé, ahora no los explicará", ha lanzado la parlamentaria. Así, ha sostenido que las cuentas no les "cuadran" porque han estado comparando las plantillas que tenían de profesionales en febrero y las que tienen ahora.

En este punto, le ha afeado que se han gastado cantidades "pírricas" en contratar a médicos, técnicos y epidemiólogos. Además, ha criticado la falta de contratación de rastreadores y de material sanitario, cuando se ha dicho que se destinaron "313 millones".

"Señor consejero de Hacienda, muy consejero de Hacienda y mucho consejero de Hacienda, no nos salen las cuentas. Nos faltan 10.000 sanitarios y nos faltan también 400 millones que supongo que estarán en la casilla del Excel que tienen reservada para los chanchullos", ha manifestado.

En este punto, le ha afeado que sea "un vividor de los sueldos públicos" mientras intenta dejar a los servicios públicos cada vez "con menos recursos". Asimismo, ha espetado que con la llegada de la pandemia todos vieron "una amenaza" mientras el Gobierno vio "una oportunidad". "Usted es un talibán que valora más el manual de las FAES que la vida de los madrileños", ha concluido.

Al tomar la palabra, el consejero la ha instado a que si tanto ha hablado de "chanchullos", si tiene conocimiento de ellos, acuda a los tribunales "con papeles en la mano". "A ver si tiene más suerte que las últimas veces, cada vez que va se lo tumban", ha espetado.

DEFIENDE SUS CRÍTICAS SEÑALANDO AL PP

Durante su intervención, el consejero de Hacienda ha defendido que se han destinado 1.700 millones de euros del presupuesto a gastos suplementarios derivados del Covid-19. Asimismo, ha resaltado el "esfuerzo presupuestario" que ha realizado hasta ahora su Ejecutivo. Estima que la merma de ingresos elevará a los 3.400 millones de euros el gasto a final de año.

A la vez que Lasquetty realizaba su exposición la portavoz adjunta de Más Madrid ha hecho con la mano el gesto de robar así como el de apuntar con una pistola y disparar.

En un momento, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ha llamado a todos los diputados de la Cámara regional a "guardar la compostura" y le ha pedido al portavoz del PP, Alfonso Serrano, que también dejase de señalar.

Posteriormente, García ha defendido, en su cuenta de Twiter, que ella "estaba señalando a un partido condenado por el Tribunal Supremo". La parlamentaria ha sostenido que estaba "imitando el gesto" que le hacía el portavoz del PP y ha ironizado con que se le da mejor pedir que "dejen de robar".