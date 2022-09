Más Madrid y Compromís recriminan a Sánchez su giro en el Sáhara y que intente seducir al PP comprando sus recetas

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Más Madrid y Compromís han censurado el giro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto al Sáhara Occidental, han demandado una reforma urgente del Senado y le han advertido de las consecuencias de "comprar las recetas" de la derecha en materia energética, para tratar con ello de "seducir" al PP.

Durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo en la Cámara Alta, para analizar la situación del mercado eléctrico, el parlamentario de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha instado a Sánchez a "respetar" y "comprometerse" con el derecho de autodeterminación del pueblo sahararui, condenando también la "ocupación marroquí" en la zona.

A su vez, el parlamentario ha aconsejado al presidente que retome las relaciones con Argelia, principal proveedor de gas de España, porque la factura energética "no la va a pagar" ni el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ni el monarca de Marruecos, Mohamed VI, sino la ciudadanía. Por tanto, le ha exigido que "no hipoteque" a España con "aventuras" que no se ajustan al derecho internacional.

LA REFORMA DEL SENADO ES URGENTE

También ha destacado que la "calidad democrática" de un Estado se refleja también en que las instituciones desplieguen la "pluralidad territorial" y ha exigido, por "más que le pese al bipartidismo", una reforma "urgente" de la Cámara Alta con vistas a cumplir este principio.

Perpinyá también ha dado de forma irónica la enhorabuena al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dado que pese a ser un "trampantojo político" tiene el mérito de haber logrado que el Gobierno le compre la medida de la rebaja del IVA en lugar de la nacionalización de empresas, lo que supone una "gran derrota ideológica" mientras las empresas se "siguen forrando".

De esta forma, el senador de Más Madrid ha afirmado de que está bien tratar de alcanzar acuerdos amplios de país, pero le ha advertido a Sánchez de que no se dan las condiciones para ello si la otra parte, en este caso el PP, sigue alojado en la máxima de que "o el poder está en sus manos" o "meterse en la trinchera".

"No puede ser que para intentar seducir al PP la izquierda compre su recetario y abandone las mayorías sociales, algo que no es ni moderado ni de sentido común", ha lanzado para retar al presidente que en materia energética solo hay dos opciones: "con España o con las eléctricas".

"TRAICIÓN" A LA LEGALIDAD INTERNACIONAL

Su homólogo en Compromís, Carles Mulet, también ha llevado al hemiciclo el cambio de postura sobre el Sáhara, que supone una "traición" a la legalidad internacional y "plegarse" a los "deseos del sátrapa marroquí", frente al pueblo sahararui y la voluntad de las Cortes Generales para estar, además, peor en materia de suministro de gas que antes.

También ha alertado de que no es sensato "comprar marcos de la derecha" con la bajada del IVA del gas, una medida que es "populista" y va en contra de elevar los impuestos a los poderosos, poner tope a los sueldos de los directivos de las energéticas o "tapiar las puertas giratorias".

MER PER MALLORCA PIDE MEDIDAS PARA BALEARES

El senador de Mes per Mallorca, Vicenç Vidal, ha reclamado a Sánchez que desbloquee el despliegue del régimen fiscal de Baleares y le ha afeado que su único acuerdo con el PP sea "no tocar" el actual modelo de financiación, que perjudica a su comunidad.

También le ha instado a desplegar medidas que atiendan la insularidad y ha portado una camiseta reivindicativa que ha ofrecido dar también a Sánchez para que recuerde debe trabajar por las islas.