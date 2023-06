Más Madrid comunica que no repetirá a su senador Perpiyá y éste dimite de todos los órganos del partido

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El diputado electo de Más Madrid para la Asamblea de Madrid Pablo Gómez Perpiyà no repetirá como senador por Madrid en esta Legislatura y ha dimitido como coportavoz de la formación y de todos los órganos de dirección.

"Hoy la nueva dirección de Más Madrid en la Asamblea me ha informado que no cuenta conmigo para que siga siendo senador en la próxima legislatura. Una decisión que no esperaba, un poco triste en lo personal pero que acato como militante", ha escrito Perpinyà en su cuenta de Twitter.

No obstante, fuentes del partido han trasladado a Europa Press que esta decisión aún no se ha formalizado. Perpinyà ha escrito en esta misma red social que ha presentado su dimisión como coportavoz de Más Madrid y en todos los órganos de dirección, porque es algo que le parece "coherente". Desde la función que le asignen en la Asamblea, ha incidido, intentará "sumar todo cuanto pueda" para que en 2027 puedan celebrar "de verdad una victoria".

En declaraciones a Europa Press, Perpinyà ha explicado que deja los cargos orgánicos porque tiene "formas diferentes de ver la política". Para él, ese pluralismo "es bueno en cualquier organización", pero no todos lo ven así.

"Creo en la política como un proyecto colectivo. Aborrezco los personalismos y sé que sin pluralismo interno no hay proyecto de mayorías. Por eso abandoné en 2019 Podemos y me animé a fundar un nuevo partido. Y con esa misma perspectiva trabajaré desde donde mi partido quiera", ha trasladado en Twitter.

Durante estos años como senador, ha reconocido que "han sido dos años muy intensos" en los que ha procurado "defender los intereses de los madrileños en el Senado y plantar cara a quienes hoy amenazan los derechos conquistados". "Solo me queda agradecer a toda la gente que se ha preocupado por mí, particularmente en el último tiempo. A veces nos olvidamos que detrás de los políticos hay personas y no está de más recordarlo. Un fuerte abrazo y a sumar todos", ha finalizado en un hilo en esta red social.