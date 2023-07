Más Madrid cree que muchos no se vieron representados en un "debate feo" con la ausente Díaz como "ganadora"

Lamenta que no se hablara de cambio climático, sanidad, educación o la vivienda en una "representación de la política del pasado"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz regional de Más Madrid, Mónica García, cree que muchas personas no se vieron representadas en el "debate feo" que, a su juicio, protagonizaron la pasada noche los candidatos de PSOE y PP a presidir el próximo Gobierno de España, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo respectivamente, y ha subrayado que "por primera vez en la historia" una "ausente" en el cara a cara fue la "principal ganadora", en referencia a la aspirante de Sumar a la jefatura del Ejecutivo, Yolanda Díaz.

"El debate de ayer fue un debate feo, fue un debate en el que yo creo que no nos vimos representados", ha criticado la política de Más Madrid --formación que acude este 23J a las urnas dentro del proyecto de Sumar--, al tiempo que ha constatado que "para sorpresa de nadie", en el cara a cara de 'A3Media' se pudo ver a "dos señores hablándose entre sí" y "haciendo monólogos" en el que "hubo mucho ruido", pero "muy pocas nueces".

En este sentido, ha sostenido que "según avanzaba el debate" se echaba más de menos a Yolanda Díaz, sobre lo que ha apostillado que "por primera vez en la historia" se ha visto un cara a cara "en el que la principal ganadora es la candidata que estaba ausente", en referencia a la líder de Sumar.

Asimismo, Mónica García ha lamentado que a lo largo de todo el debate se escucharan "todo tipo de reproches" o de alusiones a "acciones del pasado", pero "ninguna propuesta de futuro".

Sobre este punto, ha remarcado que "el gran ausente" en el cara a cara fue "el cambio climático", uno de los retos "de primer orden" que afronta el país. "Se oyó muy poco también de sanidad, muy poco de educación, muy poco de vivienda...", ha reprochado la portavoz autonómica de Más Madrid, para quien este debate "fue una buena representación de la política del pasado" frente a una Yolanda Díaz que "viene a representar la política del futuro".

Respecto al próximo debate en 'RTVE' el 19 de julio --en el que sí participará Yolanda Díaz junto a Pedro Sánchez y el candidato de Vox, Santiago Abascal, pero no Núñez Feijóo--, García considera que la líder de Sumar aportará "la frescura, la innovación y la capacidad de poner soluciones" a los problemas de los españoles, algo que se echó "de menos ayer en el debate".

"HARTOS DE REPROCHES Y DEL 'Y TÚ MÁS'"

"Yo creo que estamos un poquito hartos ya de los reproches, de los zascas, del 'y tú más'. Ayer vimos un buen rosario de reproches y un buen rosario de bulos y de mentiras 'made in' el Partido Popular, en el que el señor Feijóo no fue tampoco capaz de proponer nada", ha enfatizado durante una visita al Centro Deportivo 'Vicente del Bosque' de la capital en el que ha estado acompañada por el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, y por la candidata de Sumar al Congreso Tesh Sidi.

Para Mónica García, el candidato 'popular' fue "incapaz de salirse" del lugar "donde se ha metido él solito" y que son "las políticas de la ultraderecha", políticas "negacionistas con el cambio climático, con la violencia machista y con los propios pactos que está haciendo a día de hoy el Partido Popular".

Por su parte, Tesh Sidi y Eduardo Rubiño han subrayado la falta en el debate de Yolanda Díaz y sus "políticas verdes", así como de "feminismo" y de "políticas para y por las mujeres".

En concreto, Sidi se ha referido a la ausencia en el cara a cara de asuntos como la innovación, la digitalización o la ciencia, aspectos calve, a su juicio, a la hora de abordar la "transición verde y justa" que se necesita ante el reto climático.

Un debate, a juicio de la candidata al Congreso, que recordaba "a los años 2000". "A una España a la que nos quieren devolver a partir del 24 de julio", ha subrayado Sidi, para quien el encuentro entre Sánchez y Feijóo fue "bronco" y que "no hablaba a la mayoría social".

"Nosotros, como Sumar, como Más Madrid, reivindicamos esas políticas verdes que sólo llegarán al Gobierno progresista gracias a Yolanda Díaz. Pondremos en el centro del debate el cambio climático, pondremos en el centro del debate los derechos de las mujeres, pondremos también en el centro del debate la educación pública, digital y de calidad y sobre todo, la sanidad pública", ha sentenciado Sidi.

ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por su parte, Eduardo Rubiño ha insitido en que ninguno de los dos contendientes en el cara a cara sacara "tiempo en los 100 minutos del debate" para "hablar del cambio climático y hablar de propuestas para enfrentar la situación del cambio climático".

"Yo eché especialmente en falta a Yolanda Díaz y a sus políticas verdes y a las políticas que vamos a llevar en estas elecciones generales como Sumar", ha subrayado el portavoz adjunto de Más Madrid en Cibeles.

Una "emergencia absoluta" a juicio de Rubiño, que "no admite un solo día más de espera" y que requiere "de políticas valientes que den respuesta a esta situación gravísima que amenaza con superar todos los récords de temperatura en la tierra y que no puede esperar cuatro años más".

"Necesitamos que en el próximo Gobierno de coalición haya políticas de verdad que enfrenten el cambio climático y la única garantía se llama Sumar y eso quedó absolutamente patente en ese debate de ayer que no representó a mucha gente, que supuso un partido de ping-pong entre zascas y datos falsos, pero que no habló de muchísimos temas importantísimos que están en la agenda de miles de personas que esperaban verse reflejados y que no se vieron representados", ha concluido.