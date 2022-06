Más Madrid critica obstáculos en comisión por presunto espionaje a Ayuso: "Las consecuencias políticas quedan abiertas"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El concejal de Más Madrid Miguel Montejo ha encuadrado el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con recursos municipales en una "batalla por el poder" en el seno del PP, y ha señalado que "se pusieron muchos obstáculos para conocer la verdad", para advertir que "las consecuencias políticas quedan abiertas".

La comisión ha concluido que se pusieron "obstáculos para conocer la verdad", señalando veladamente al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, así como que el presidente de la EMVS, Álvaro González, incumplió el código ético de la empresa, y que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se extralimitó de sus funciones.

Esta comisión municipal de investigación por el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha finalizado con la aprobación de un dictamen transaccionado de conclusiones apoyado por mayoría por Más Madrid, PSOE y Cs, con la abstención del Grupo Mixto y el rechazo de PP y Vox.

Dos más han sido los dictámenes que se han presentado, aunque no han conseguido ser aprobados en la última sesión de la comisión, el del Grupo Mixto y el del PP, formaciones que los mantendrán vivos para su defensa en el Pleno del mes de junio.

Montejo ha remarcado la importancia de haber acordado que "se eviten obstaculizaciones futuras como las que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha sometido a esta comisión de investigación".

Todo eso, sumado a la "no colaboración" en forma de incomparecencias, apunta para Más Madrid en "fuertes indicios" en la línea de no poder asegurar que no existiera una investigación a Ayuso porque "se pusieron muchos obstáculos para conocer la verdad".