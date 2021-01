Más Madrid cuestiona mensajes triunfalistas cuando se quedaron 1.600 conductores atrapados tras previsión "milimétrica"

"Lo que no ha habido es sal. Dos gobiernos han llamado a la colaboración ciudadana sin poner un solo medio", afea

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz en la capital de la plataforma Más Madrid, Rita Maestre, no entiende algunos "mensajes triunfalistas" cuando, tras una previsión meteorológica "milimétrica" por parte de la AEMET, "se quedaran atrapadas 1.600 personas o conductores de la EMT en sus autobuses".

En una rueda de prensa compartida con su homóloga en la región, Mónica García, la también portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha comenzado su intervención remarcando que la tormenta ha sido una situación excepcional en una ciudad difícilmente dimensionada para ella pero tiene claro que si el regidor, José Luis Martínez-Almeida, siguiera en la oposición de un gobierno presidido por Manuela Carmena "la tormenta sería responsabilidad completa de ella".

"Pero nosotros somos distintos y creemos en una oposición distinta", ha matizado, razón por la que Más Madrid se ha puesto a disposición del Gobierno municipal. Eso no quita que la plataforma haya cuestionado un plan municipal que adoleció de "poca previsión y con un mensaje triunfalista".

RETRASAR LA VUELTA A LAS CLASES Y UN PLAN DE RECOGIDA DE BASURAS

En su política de "mano tendida", Maestre ha puesto el foco en las propuestas, que pasan por pedir el retraso en el inicio de las clases, evaluar los daños en los centros municipales y educativos, un plan de recogida de las basuras y facilitar los medios para que los vecinos puedan seguir colaborando en la retirada de nieve.

Sin embargo, "la ciudad se ha quedado sin sal", ha advertido la concejala. "Lo que no ha habido es sal. Dos gobiernos han llamado a la colaboración ciudadana sin poner un solo medio", ha afeado la concejala, que ha matizado que "no es que no haya habido coordinación, es que no ha habido recursos".

Eso le ha llevado a cuestionar "mensajes triunfalistas en platós y redes sociales", en los que han primado "las políticas comunicativas que las políticas reales", como se demostró al salir a la calle y ver a la ciudadanía con sus palas o cubos de fregar en casa.