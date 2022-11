Más Madrid defiende que la Sanidad "no se toca ni se desguaza": "La sociedad madrileña está diciendo que basta ya"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Las portavoces de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, y en el Ayuntamiento, Rita Maestre, han defendido este domingo que la Sanidad Pública "no se toca ni se desguaza" y han asegurado que la sociedad madrileña "está diciendo que basta ya".

Así lo han trasladado en la manifestación que está recorriendo las calles del centro de la capital para defender la Sanidad y contra el "desmantelamiento" de la Atención Primaria y las Urgencias.

"Estamos viendo aquí a la sociedad civil organizada para decirle a Ayuso que la sanidad no se toca, no se desguaza para vendérsela al peor postor, no se vende, es el patrimonio y la identidad de todos", ha señalado García a los medios de comunicación.

Así, ha recordado que hace diez años participó en las manifestaciones de la Marea Blanca como portavoz y que hoy, como oposición, está "defendiendo lo mismo". "Sigo teniendo el mismo espíritu y ánimo frente a los mismos. Sus intención no han cambiado, han cambiado sus métodos", ha apostillado.

Mónica García ha subrayado que la presidenta tiene dos opciones, que pasan por "retratarse, pedir perdón y cesar el consejero" o "irse ella". "Que tengamos la peor inversión en Sanidad del resto de comunidades autónomas es una decisión de Ayuso", ha resaltado.

Además, ha valorado que la última propuesta de la Consejería de Sanidad para las Urgencias extrahospitalarias sigue siendo "la misma chapuza" ya considera que "solo hay un modelo" con centros abiertos y con médicos, enfermeras y celadores.

LA MANIFESTACIÓN "MÁS TRANSVERSAL" DE MADRID

En esta línea se ha expresado la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, quien ha señalado que esta concentración de hoy es "la manifestación más transversal de Madrid, con personas de todos los partidos que son pacientes, ciudadanos o profesionales".

Así, ha afirmado que reclaman "lo mismo con mucho orgullo y firmeza" y que pasa por una Sanidad Pública "accesible y de calidad" frente al plan de Ayuso que ha contado con "el silencio cómplice" del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

En concreto, ha precisado que el alcalde "permite" que el viernes hubiera 575.000 personas de cuatro distritos con un solo centro de salud disponible. "Es una vergüenza del pueblo madrileño", ha defendido.

Junto a ellas, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha resaltado que detrás de esta movilización hay "mucho dolor" con personas que tienen que esperar mucho para conseguir una cita o que no le cogen el teléfono, además de profesionales que vienen "después de muchas horas de angustia, de no poder atender".

"El plan de Ayuso y del PP no puede seguir adelante. Lo que ha pasado aquí es el resultado de un plan para robarnos aquello que nos hace sociedad, la mejor herencia que nos dejaron", ha sostenido Errejón.