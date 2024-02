Más Madrid entrega a Fiscalía actas policiales de residencias para que "haga la justicia" que "no dan" Almeida y Ayuso

Consideran que en las actas podría apreciarse prevaricación, trato degradante y omisión del deber de socorro

Más Madrid ha entregado este jueves a la Fiscalía Provincial de Madrid las 198 actas policiales de inspecciones en residencias de la capital durante los primeros meses de la pandemia y conseguir que se "haga la justicia" que la presidenta regional y el alcalde de la capital, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida respectivamente, "no dan".

Así lo han señalado las portavoces de la formación en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y la Asamblea, Manuela Bergerot, tras poner en conocimiento de la Fiscalía este "dossier" con el que quieren "combatir la impunidad·.

"Como el principal partido de la oposición somos también el lugar al que mucha gente acude cuando espera que se haga la justicia que, como digo, los gobiernos no le dan (...) Son 198 actas que tenemos no gracias al trabajo ni a la transparencia de las administraciones públicas", ha lanzado Maestra, quien ha rechazado que se dé "carpetazo" a lo sucedido en las residencias "como dice el PP".

Ha insistido en que desde la formación se hará "todo lo que esté a mano" para hacer que "asuman las responsabilidades" aquellos que tomaron las decisiones que "pudieron acabar con la vida de 7.291 personas que murieron de forma indigna".

Cree Más Madrid que el contenido de estas actas incluye de forma "explícita, con detalles y con los testimonios de policías municipales" los datos de las residencias y que parte de los fallecidos lo hicieron porque "no pudieron ser derivados a hospitales" porque desde el Ejecutivo regional "se firmaron protocolos de la vergüenza".

"Es tan triste, tan cruel y tan duro como esto. Por eso en este escrito que presentamos hoy ante Fiscalía hablamos de la posibilidad de que se hayan cometido delitos de prevaricación, de trato degradante, de omisión del deber de socorro", ha detallado la portavoz de Más Madrid en el Consistorio.

Por su parte, Bergerot ha indicado que el objetivo final es que se pueda abrir una investigación que derive en responsabilidades por los "Derechos Humanos" que se cometieron, según Más Madrid, en las residencias. "Derecho a la salud, a la vida privada y familiar y a una muerte digna", ha enumerado.

Asimismo, ha cargado contra Ayuso afirmando que reconoció en el Pleno de la Asamblea su "responsabilidad con os protocolos de la vergüenza mientras alardeaba de su gestión".

"Las 7.291 personas que murieron sin ser trasladadas a los hospitales no iban a morir igual porque no iban a morir todos y desde luego que además no iban a morir en las condiciones en las que lo hicieron", ha cargado Bergerot.