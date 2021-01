Más Madrid pide a Ayuso suspender las clases y la actividad no esencial durante toda esta semana, prorrogable una más

"No sé cuanto tiempo necesita (Ayuso) estudiar lo que se ve cuando sales a la calle", lanza Mónica García

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz regional de la plataforma Más Madrid, Mónica García, ha planteado al Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso que suspenda la vuelta a las clases y toda actividad no esencial hasta el final de esta semana, prorrogable una más, aprovechando las limitaciones que ha traído consigo la borrasca Filomena, medida que también tendría su impacto en la lucha contra la tercera ola de coronavirus.

En una rueda de prensa compartida con su homóloga en la ciudad, Rita Maestre, García ha pedido a Ayuso "que ejerza de Gobierno, que haga efectiva oficialmente la propuesta de suspender la actividad no esencial y que no sea la nieve y el hielo quienes tomen las decisiones".

"El Gobierno tiene que hacer oficial lo que es patente en las calles para dar seguridad jurídica a los ciudadanos a la hora de teletrabajar o poder conciliar con el cuidado de los niños", ha reclamado la también diputada regional.

En Más Madrid argumentan que dado la paralización de la movilidad provocada por Filomena, esto es, "por causas ajenas al Gobierno de la Comunidad", la plataforma pide al Ejecutivo autonómico "que sea responsable y que estas medidas forzosas las alargue una semana, prorrogable a dos".

Y con la pandemia de coronavirus como telón de fondo. "El Gobierno de Ayuso insiste en los mismos errores (a una pregunta sobre las zonas básicas de salud) que llevaron a la Comunidad a tener los peores datos", ha lanzado la también profesional de la sanidad, que ha recordado que "las olas suben y bajas" pero que la región "no se puede permitir el rastro de pacientes ingresados, en la UCI y los fallecidos porque es un precio demasiado alto".

"LLEGAMOS TARDE A LA TERCERA OLA"

"Llegamos tarde a la tercera ola", ha advertido Mónica García, después de atacar que "no se hayan tomado medidas a tiempo" dado que en este momento no hay por parte de las autoridades autonómicas medidas en el horizonte para atajarla.

La diputada ha insistido en que la Comunidad "no se puede permitir más fallecidos y pacientes en las UCI, con las vacunas en congeladores". "Estamos cometiendo los mismos errores porque las restricciones por zonas básicas de salud no funcinan, sólo las restricciones contundentes", algo que cree que debería entender un gobierno que fuera "un aliado, no casi un enemigo".

AYUDAS PARA TELETRABAJAR, PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

"Para la tercera ola pedimos medidas contundentes. Estamos en una situación con una ciudad colapsada por un temporal y le pedimos a Ayuso que lo oficialice, que alarguemos la ausencia de clases hasta al menos el fin de semana que viene para que seamos capaces de doblegar la curva y dar alivio al sistema sanitario", ha razonado, después de destacar que ahora se da "una oportunidad de limitar la transmisión del virus".

Después de escuchar a Díaz Ayuso afirmar que se está estudiando la situación para determinar la vuelta o no a las aulas este miércoles, Mónica García no entiende qué se tiene que analizar. "No sé cuanto tiempo necesita estudiar lo que se ve cuando sales a la calle", ha lanzado.

"Pedimos que se alargue hasta la semana que viene y valorar una semana más, con ayudas para el teletrabajo y para pymes y autónomos", ha concretado.

La parlamentaria ha puesto el foco en las condiciones de inseguridad de cara a un potencial regreso dado que "no es sólo el problema de movilidad sino la acumulación de nieve y el hielo, con aulas que por las noches estarán a -13º".