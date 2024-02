Más Madrid pide la comparecencia de consejera por la residencia de Aravaca y PSOE exige a Ayuso explicaciones hoy

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Más Madrid ha registrado en la Asamblea de Madrid la comparecencia de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en Pleno para que informe sobre el incendio acaecido en la residencia de mayores Juan XXIII de Madrid mientras que el PSOE ha exigido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que de explicaciones "hoy" sobre la situación del plan de emergencias de la misma.

Estas reacciones se deben a la información adelantada por 'Cadena Ser' y confirmada por Europa Press que asegura que el centro en el que murieron tres mujeres a raíz de las llamas desatadas el domingo había deficiencias en prevención de incendios, según revelan actas de la Policía Municipal de Madrid.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha transmitido sus condolencias a las familias de las fallecidas y ha apuntado que los "graves fallos de seguridad" provocaron que se agravaran las consecuencias.

"Dos puertas de emergencias bloqueadas, la boca de incendios ocupada sin presión por no estar conectada a la red eléctrica en un circuito independiente, no funcionaba la alarma de incendios y no había luces de emergencia en el edificio", ha enumerado la portavoz.

Cree Bergerot que esto es un "ejemplo más del abandono de Ayuso" a las residencias de mayores y es por ello que ha pedido a Dávila que comparezca para que "aclare lo que sucedió y no se vuelva a repetir".

Por su parte, Lobato ha coincidido en que las puertas bloqueadas "supusieron el desenlace final" y ha reclamado a la Comunidad que aclare si "hubo o no" el informe anual que debe hacerse sobre los planes de emergencias.

Asimismo, ha indicado que la pasada semana pidieron a los alcaldes socialistas y a los portavoces en la oposición que soliciten inspecciones en las residencias.

"No puede ser que después de lo que ha pasado en Madrid, después de lo que sufrimos en la pandemia, después de querer esconder las propias actas de la policía, no hayamos aprendido nada, no hayamos movido ni un dedo para cambiar ni una normativa ni una medida de seguridad en ninguna residencia de personas mayores en la Comunidad de Madrid", ha concluido.