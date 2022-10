Más Madrid pide dimisión o el cese de Ossorio tras decir que las familias habrán superado lo ocurrido en residencias

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Más Madrid ha pedido este miércoles la dimisión o el cese inmediato del vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, al haber dicho que las familias habrán superado lo ocurrido en las residencias de mayores en pandemia.

En concreto, el partido ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir su reprobación en Pleno. Ossorio, que ha reprochado al Gobierno de España que no tomase "medidas rápidas" para hacer frente a la pandemia, ha sostenido que esta comisión solo tiene "interés electoral y va a causar daño a las familias" que van a volver a pensar que se podrían haber evitado los fallecimientos.

"Creo que eso las familias ya lo han superado. Esto es lo que creo es que no es procedente", ha dicho hoy el consejero en la Real Casa de Correos.

En su cuenta de Twitter Más Madrid ha interpretado estas declaraciones como "una vergüenza para Madrid". "Exigimos su dimisión o cese inmediato, hay 7.291 razones para que no siga en su puesto ni un día más", han lanzado desde el partido liderado en la región por Mónica García.

En declaraciones remitidas a los medios, Mónica García cree que el vicepresidente "ha cruzado todas las líneas rojas y el nivel de inmoralidad de este Gobierno ha tocado techo". "Este señor no puede representar a los madrileños que no solo no hemos olvidad a nuestros mayores, sino que queremos investigar hasta el final lo que pasó", ha defendido García.