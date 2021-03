Más Madrid reclama el cumplimiento de Ley Trans y alerta de que está en juego que Abascal "plasme su odio en BOCM"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha reclamado el cumplimiento de la Ley Trans de la Comunidad y ha alertado de que lo que está en juego en estos comicios es que "el señor Santiago Abascal y la señora Rocío Monasterio pongan su intolerancia y su odio plasmados en una ley, en el BOCM".

Desde el parque Tierno Galván, donde García y el senador Eduardo Fernández Rubiño se han reunido con colectivos trans, la candidata ha trasladado a la prensa que le han transmitido "que sería revolucionario que se cumplan las leyes".

"Ya tenemos una ley trans que no se está cumpliendo. Nos estamos jugando que el señor Abascal y la señora Monasterio pongan su intolerancia y su odio plasmamos en una ley, en el BOCM, y no nos lo merecemos. No se lo merecen las personas trans, no se lo merece el colectivo LGTBI", ha defendido Mónica García.

La candidata de Más Madrid ha apelado a todas las fuerzas progresistas a ponerse a trabajar para defender estos derechos "porque los derechos no compiten y los derechos no tienen peros".

"Tenemos que dejar de hablar de nosotros, tenemos que dejar de esas pullitas y ponernos realmente sobre la espalda los derechos de este colectivo, bastante vulnerable y que se merece lo que es", ha defendido García.

LA LEY TRANS DE LA COMUNIDAD, "ABANDONADA POR EL PP Y POR AYUSO"

Rubiño, a su vez, ha destacado que Más Madrid lleva muchos meses trabajando con los colectivos trans "apoyando la aprobación a nivel estatal de la Ley Trans pero también reivindicando que se cumpla la Ley Trans de la Comunidad, que a día de hoy sigue sin cumplirse en ninguno de sus preceptos".

"Es una ley que el gobierno del PP y de Isabel Díaz Ayuso llevan abandonando desde que se promulgó y vamos a exigir muy fuertemente que se cumpla. Esperamos que a partir del 4 de mayo haya un gobierno distinto que sea capaz de desarrollarla", ha deseado.

Rubiño ha remarcado que lo que está en juego el 4M es "un Madrid en el que se cumplen los derechos LGTBI, que se cumple la Ley Trans de la Comunidad o un gobierno en el que la señora Monasterio sigue atentando contra los derechos de las personas LGTBI".

Y eso ocurriría si Vox se hace cargo de la consejería de Educación, como en Murcia, porque podrían aplicar "el veto parental, que forma parte de su agenda". "Hay que evitarlo a toda costa y se puede conseguir a partir del 4 de mayo con un gobierno con Mónica García, que defiende los derechos de las personas LGBTI", ha instado.