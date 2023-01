Más Madrid recomienda a Feijóo que "busque sus mayorías" y evite pactos con "ideologías extremas"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y la candidata a la Alcaldía, Rita Maestre, ha recomendado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "busque sus mayorías" y evite pactos con "ideologías extremas".

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, la jefa de la oposición se ha referido así a la propuesta de Feijóo para que en las municipales y autonómicas gobierne la lista más votada, una idea que ha calificado de "oportunista".

"Lo que tiene que hacer es buscar sus mayorías y no pactar en la medida de lo posible con la extrema derecha, con ideologías extremas", ha recetado Maestre, que ha subrayado que Madrid no quiere seguir el camino de Castilla y León "porque no contribuye a la convivencia".