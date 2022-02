Más Madrid recuerda que Cs tendría que moverse para que triunfe una moción de censura en Madrid

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha recordado que las fuerzas de la oposición no son suficientes para cambiar la mayoría de Madrid, algo que no ocurrirá "si no se mueve algo en una de las partes que ahora conforman el Gobierno", en alusión a Cs.

Maestre, a la salida del Consejo Local de Seguridad, ha pedido "menos declaraciones, menos pasillos, menos filtraciones y más actos, más acciones y declaraciones públicas".

Todo ello después de que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, haya descartado una moción de censura porque considera que "no hay elementos de peso que demuestren que ha habido alguna intervención", apuntando que Cs está para garantizar que el Ayuntamiento de Madrid no se emplee para guerras partidistas del PP ni para una estrategia a nivel nacional.

"Si hay alguien con intención de cambiar la actual correlación de fuerzas en el Ayuntamiento que salga y lo explique. Nosotros solos no podemos", ha zanjado Maestre, que cree que es necesario esa realineación por la "grave crisis institucional" que se está viviendo en el Ayuntamiento.

Ahora le toca al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "dar la cara", como muy tarde el martes en el Pleno, y aceptar la comisión de investigación que parece que se aprobará. "En función de ella daremos los pasos oportunos", ha concluido.