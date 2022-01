Más Madrid registrará la reprobación de Dancausa hoy si no dan ya todas las explicaciones sobre las menores tuteladas

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, registrará este martes la petición de reprobación a la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, si no dan ya todas las explicaciones pertinentes sobre el caso de las menores tuteladas que fueron liberadas por una mafia de proxenetas.

Así lo ha trasladado García este martes en declaraciones a los periodistas en la Real Casa de Correos tras haber finalizado la reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"No es competente para estar al mando de una consejería de esta importancia y su falta de explicaciones, ausencia y silencio confirma que Dancausa no puede estar en una posición tan importante con problemas tan vulnerables. Por eso, vamos a pedir su reprobación y la vamos a registrar mañana. Si en este tiempo el Gobierno nos da las explicaciones pertinentes ya veremos qué haremos con esta reprobación, pero no está capacitada para llevar esta consejería", ha lamentado.

La portavoz de Más Madrid ha lamentado que Ayuso haya tratado de "esconderla y protegerla" en al no acudir hoy a esta reunión y sí ayer con Vox. No obstante, cree que las explicaciones podría darlas "cualquier miembro del Gobierno" y, por eso, van a pedir estas responsabilidades políticas porque no están emprendiendo "ninguna acción para proteger a estas menores".

Durante el encuentro, García les ha trasladado un calendario de visita a los centros de menores y ha insistido en la necesidad de tratar un tema del que llevan sin dar explicaciones "más de un mes", mientras la oposición ha estado teniendo "paciencia" y siendo "responsable".

Además, han propuesto a la presidenta medidas para paliar la brecha digital, como una oficina de acceso digital para personas que no pueden resolver sus trámites de manera digital porque les tienen ese "muro" en la administración y se puede paliar a través de consulta telefónica o red.

Otras de las iniciativas van enfocadas en la alimentación saludable para garantizar la calidad de los alimentos y que se contraten a 250 pediatras en los colegios. Pese a ello, durante la reunión dice haber visto a un Gobierno centrado en contratos de urgencias y emergencia y explayarse bastante en el tema de la economía pero "no en aumento de los profesionales sanitarios ni en una atención primaria depauperada".