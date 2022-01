Más Madrid registrará la reprobación de Dancausa mañana si no dan ya todas las explicaciones sobre las menores tuteladas

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha avanzado este martes que registrará la petición de reprobación a la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, si no dan ya todas las explicaciones pertinentes sobre el caso de las menores tuteladas que fueron liberadas por una mafia de proxenetas.

Así lo ha trasladado García en declaraciones a los periodistas en la Real Casa de Correos tras haber finalizado la reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"No es competente para estar al mando de una consejería de esta importancia y su falta de explicaciones, ausencia y silencio confirma que Dancausa no puede estar en una posición tan importante con problemas tan vulnerables. Por eso, vamos a pedir su reprobación y la vamos a registrar mañana. Si en este tiempo el Gobierno nos da las explicaciones pertinentes ya veremos qué haremos con esta reprobación, pero no está capacitada para llevar esta consejería", ha lamentado.

