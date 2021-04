Más Madrid teme que pabellones de Casa de Campo vuelvan al abandono con sucesivos cambios de proyecto por "sectarismo"

"Este Gobierno siempre encuentra que hay algo más importante que el apoyo al tejido asociativo de la ciudad", lamenta Murgui

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui teme que los pabellones de la Casa de Campo --iban a ser reconvertidos en el Campus Asociativo con el anterior Ejecutivo, que invirtió en ellos 8 millones de euros-- vuelvan a caer en el abandono por los sucesivos cambios de proyecto que está llevando a cabo el actual Gobierno municipal de PP y Cs y todo por "sectarismo ideológico".

Murgui se refería así al anuncio hecho este jueves en Junta de Gobierno por el que los pabellones de la Casa de Campo se destinarán a acoger el Campus del Videojuego de Madrid. "A lo largo de estos años se han ido sucediendo distintos proyectos. Primero fue crear un espacio de innovación vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que parecía una cosa algo más seria. Luego fue el instituto de la moda y ahora cambian de proyecto para apoyar al videojuego", ha enumerado.

"Creo que en Madrid hay espacio para todo eso pero este Gobierno siempre encuentra que hay algo más importante que el apoyo al tejido asociativo de la ciudad", ha declarado el concejal de Más Madrid, que ha acusado a PP y Cs de "carecer de proyecto, sectarismo y autoritarismo". "Nos tememos que los pabellones van a volver a caer en el abandono", ha añadido.

Para el edil es "evidente que hay una falta de proyecto y de ideas para desarrollar un espacio que es importante para Madrid y para la Casa de Campo, donde se invirtió 8 millones de euros para sacarlos del abandono en el que estaban sumergidos los pabellones desde hace décadas".

"Nuestro proyecto estaba claro, un Campus Asociativo, un equipamiento que sirviera de apoyo para algo tan importante en esta ciudad como es su tejido asociativo, que ha cobrado aún más importancia, si cabe, en estos meses por la crisis provocada por el Covid", ha indicado Nacho Murgui.

El concejal tiene claro que el tejido asociativo es una de las "riquezas de la ciudad", de ahí que impulsaran dicho campus para apoyarles, proyecto que fue eliminado con PP y Cs en el gobierno al "dejarse llevar por sus pactos políticos y por sectarismo ideológico".

"Lo que quieren ni lo saben ni les importa en exceso porque para ellos lo importante es eliminar el proyecto del Campus Asociativo, no dar apoyo al tejido asociativo no sólo no cediendo locales sino desalojándoles de los que disfrutan", ha advertido.