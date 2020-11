Más Madrid y Unidas Podemos acusan a Ayuso de trasladar "irresponsabilidad" al no guardar cuarentena

PSOE pide "transparencia, claridad e igualdad de oportunidades"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Los Grupos Parlamentarios de Más Madrid y Unidas Podemos han acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de trasladar una imagen de no ser responsable al no guardar cuarentena tras haber dado negativo en Covid-19 porque, como ella misma ha explicado, mantiene los anticuerpos y no puede contagiar.

En rueda de prensa telemática posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha criticado que la dirigente autonómica "haya decidido incumplir su propio protocolo". "Es imposible pedirle sacrificios a los madrileños si una misma hace lo que le da la gana cuando le da la gana. Está a tiempo de reconsiderar su posición y que mañana continúe con su cuarentena", ha sostenido.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, también ha opinado que Ayuso debería cumplir la cuarentena de diez días para dar "una muestra de responsabilidad al conjunto de la ciudadanía".

Para el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, no es extraño que la presidenta se reincorpore a su puesto de trabajo si tiene antígenos y anticuerpos, pero ha reconocido que "tiene unas posibilidades" que otros ciudadanos no tienen. "Pido transparencia, claridad e igualdad de oportunidades", ha lanzado.