Más Madrid ve a Montero y Podemos "en una burbuja alejada de la gente" y afea que tachen de "humillación una embajada"

Bergerot asegura que Más Madrid contará "sin lugar a dudas" con un eurodiputado y se "remangarán" dentro de Sumar como hicieron el 23J

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ve a la exministra de Igualdad y candidata a encabezar de lista de Podemos a las elecciones al Parlamento Europeo, Irene Montero, y a su formación "en una burbuja alejada de la gente" y ha afeado a la dirigente 'morada' que tache de "humillación una embajada".

Esta semana la líder de Podemos, Ione Belarra, aseguraba que desde el Gobierno se ofreció ser embajadora en Chile a Montero para darle una "salida política y que diera "un paso a un lado". "Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar, porque me dio mucha rabia", ha asegurado Belarra.

"Les parecía que tener una embajada era una humillación cuando los españoles no saben cómo van a llegar a fin de mes", ha criticado Bergerot en una entrevista con Europa Press en la que ve que los 'morados' "se equivocan" de estrategia "votando en contra de la subida del subsidio por desempleo a más de 700.000 españoles".

Al hilo, ha cargado también contra el partido por tumbar el permiso de lactancia para los padres y madres, lo que ha tachado de "irresponsabilidad". "Demostró que por ponerse en el foco para su campaña electoral, para las europeas, votó junto con el Partido Popular y Vox. A nosotros nos parece que es una irresponsabilidad", ha insistido la portavoz.

La relación con Podemos es uno de los nuevos frentes abiertos del Gobierno de coalición. El partido de Belarra y Montero estaba integrado en Sumar el 23J pero días después de conformarse el Congreso y sus comisiones pasaron al Grupo Mixto. Entonces advertían de que el Ejecutivo tendría que negociar con ellos como un partido autónomo.

ELECCIONES EUROPEAS

De cara a las elecciones al Parlamento Europeo, Bergerot ha adelantado que la plataforma madrileña se va a "remangar", como hiciera de cara al 23 de julio para que "no hubiera un Gobierno de coalición" de PP y Vox", y ha asegurado que "sin lugar a dudas" tendrán un eurodiputado dentro de la lista de Sumar. "Lo vamos a hacer también para que la extrema derecha no siga creciendo en Europa", ha rematado Bergerot.

Desde un inicio la entonces líder de Más Madrid Mónica García mostró su apoyo a Yolanda Díaz y a su partido e hizo campaña por él para las elecciones generales --donde consiguió situar a cuatro de sus miembros en puestos de salida por Madrid--.

Además, el peso de Más Madrid se hizo más evidente cuando consiguió situar a García como ministra y, recientemente, se ha reforzado al confirmarse que Íñigo Errejón --candidato del partido a las elecciones a la Comunidad de Madrid de 2019-- relevará al frente de la Portavocía del Grupo Parlamentario en la Cámara Baja a Marta Lois, apuesta de Díaz para las elecciones gallegas de febrero.