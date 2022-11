Más de la mitad de los españoles está abierto a comprar productos reacondicionados

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El 56% de los españoles está abierto a comprar un ordenador o teléfono móvil reacondicionado, mientas que un 53% compraría una tablet en estas condiciones, según un estudio de Certideal publicado este miércoles.

Según el barómetro de la empresa, que se dedica a este sector, el ahorro económico es uno de los principales motivo para acometer la compra de un producto con estas características, ya que es citado por un 81% de sus compradores, otros aspectos mencionados son la garantía y la sostenibilidad.

Entre los comprados de productos reacondicionados, un 39% ha adquirido un teléfono móvil, la categoría dominante, seguida de ordenadores (29%) y tablets (12%).

Asimismo, otro de los hallazgos del barómetro es que los consumidores de móviles reacondicionados suelen repetir su compra con una media de 3,2 productos adquiridos. De hecho, un 87% afirma que repetiría la experiencia.

Por otro lado, entre aquellos que no han comprado productos, un 39% ha señalado que se debe a que consideran que son caros para no ser nuevo y un 38% que no confía en este tipo de productos.