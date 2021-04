Más de la mitad de los españoles ha ahorrado exclusivamente para viajar en 2021

MADRID, 9 (CHANCE)

¿Recuerdas cuando pensábamos que las restricciones solo iban a durar dos semanas? Sí, nosotros también. Este mes de marzo hemos cumplido el "aniversario de la pandemia", lo que significa que hace más de 365 días desde que tuvimos que darle al "pause" a nuestros planes de viaje.

Ahora, un estudio de Hoteles.com revela que el 34% de los españoles piensa que 2020 fue un 'año perdido' en materia de viajes y casi el 30% está dispuesto a revelarse cuanto antes y desempolvar esa maleta viajando todo lo posible en 2021.

El vídeo del día Bal reprocha a Iglesias que “disculpe la violencia”

Después del "año que nunca fue", todo el mundo se merece un viaje para darse un capricho, para derrochar aunque sea solo un poquito de dinero. Claramente, más de la mitad de los españoles está de acuerdo, ya que el 54% admitió que ha estado ahorrando exclusivamente para viajar en 2021. Además, el 27% reveló que está listo para lanzarse a la piscina, pues está dispuesto a gastar al menos el doble en viajes, comparándolo con los años anteriores a la pandemia.

Así que, soñadores de los viajes, ¿qué va a ser? ¿La suite del ático? ¿Una habitación con piscina privada? ¿O tal vez el desayuno en la cama todos los días? No se van a escatimar gastos en los próximos viajes, después de todo, viajar ya no es un lujo y ahora es una necesidad, según el 11% de los viajeros. ¿Dónde hay que firmar para irse pronto?

¡No hay dudas! Las suites serán los destinos más demandados por los ansiados viajeros

Los viajeros se han vuelto amantes de los 'extras' cuando se trata de un viaje post-pandémico, ya que casi 1 de cada 5 encuestados buscará hoteles lujosos sin escatimar en gastos... Por ello, los expertos de Hoteles.com han dejado volar su imaginación y han diseñado la suite de nuestros sueños.

En esta suite todo puede hacerse realidad. ¿No sólo quieres una piscina privada (46%), sino que también prefieres que se convierta en una piscina infinita (34%)? Hecho. ¿Quieres tu propio buffet de desayuno privado cada día en tu habitación (57%) servido en una cinta transportadora alrededor de la cama más lujosa (29%)? ¡Todo tuyo! ¿Necesitas mimos? No hay problema, el masajista personal (32%), el champán de barril (20%), el personal shopper (14%) y su propio bar (11%) lo solucionarán. ¿Te has quedado con ganas de más? El 35% tiene claro que un menú con estrella Michelin sería el plan perfecto para no olvidar nunca sus vacaciones.

A pesar de que lo único que hemos hecho prácticamente durante todo el año es ver la televisión y relajarnos, el 35% de nosotros no se cansa de admitir que una tele XXL con películas gratuitas sería un lugar codiciado en el hotel de sus sueños. Incluso podemos mejorar esto, para que no tengas que mover un dedo, haciendo que la habitación esté controlada por voz y que los robots lo hagan todo por ti, lo cual era un 'must have' para el 22% de los españoles encuestados.

Además el 41% de los encuestados admitió que querría música en directo y, por qué no, una pista de baile (24%) para "celebrar como en los tiempos pre-pandémicos", todo ello mientras contemplas unas vistas al mar de ensueño (33%). Por último, cuando te despiertes en tu lujosa cama King Size, con ganas de empezar esas vacaciones de aventura con las que sueña una quinta parte (21%), podrás salir de la habitación en tirolina y aterrizar en tu propia moto acuática.

Sin duda, unas vacaciones únicas en las que la imaginación no tiene límites, aunque la mayoría de nosotros nos conformaríamos con una escapada con nuestros seres queridos para descansar, huir de la rutina y recordad lo maravilloso que es viajar a sitios nuevos.

Si eres de los que ya está planeando sus vacaciones de 2021 - siempre y cuando la situación sanitaria mejore y se acaben las restricciones impuestas por la pandemia - te desvelamos sencillos trucos para conseguir una mejoría en tu habitación de hotel... ¡sin pagar más por ello!

1. Lo más alto posible: Las suites y las habitaciones de mayor categoría suelen estar situadas en las plantas más altas del hotel, ¡así que solicita una habitación lo más cerca del cielo! Aunque no llegues a la suite presidencial, estarás más alejado del ruido de la calle.

2. Llegar tarde puede tener sus ventajas: Si te registras tarde, es posible que el hotel haya agotado las habitaciones estándar, que suelen ser las que reservan los viajeros de a pie, por lo que podrías tener suerte y pillar un alojamiento superior.

3. El domingo por la noche suele ser la noche más barata para alojarse en un hotel de la ciudad. Los hoteles suelen tener ofertas fantásticas los domingos por la noche y también es la noche en la que hay más posibilidades de conseguir una mejor estancia, ya que los hoteles pueden estar menos ocupados.

4. Asegúrate de mencionar las ocasiones especiales: no olvides avisar al hotel de cualquier ocasión especial y pídales una habitación bonita para celebrarlo. Si se lo dices con antelación, tendrán la oportunidad de asignarte una habitación fija y es posible que encuentres una botella de champán esperando en tu suite más elegante. Consejo: no llames al hotel entre las 10 y las 13 horas con una petición especial, ya que lo más probable es que tengan una larga cola de huéspedes esperando para salir.

5. Pide una habitación de esquina: Si está disponible, pida siempre una habitación de esquina. Debido a la disposición estructural de un edificio, estas habitaciones suelen tener la mayor cantidad de metros cuadrados y ventanas, a la vez que ofrecen el menor nivel de ruido. Tendrás la sensación de tener una habitación más bonita sin tener que pagar por ella. También vale la pena averiguar si el hotel ha sido renovado recientemente y, en ese caso, solicitar una de las habitaciones más nuevas.