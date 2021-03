Más de la mitad de los españoles se siente feliz en casa a pesar de las restricciones de movilidad

MADRID, 20 (CHANCE)

Con motivo del Día Internacional de la Felicidad, que se celebra este sábado 20 de marzo, y para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos, UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) -entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda- ha querido conocer qué aspectos de su vivienda y su vida en el hogar contribuyen a la felicidad de los españoles justo cuando se cumple un año del confinamiento por el Covid-19. Para conocer cómo han cambiado los sentimientos respecto a su hogar y los hábitos de los españoles en sus casas, UCI ha realizado un estudio de percepción en base a una muestra de medio millar de personas repartidas por toda la geografía nacional.

Entre las principales conclusiones de este análisis destaca que, pese a la situación de confinamiento y restricciones de movilidad obligatorias, más de la mitad de los encuestados (54%) se siente feliz en casa y ha descubierto que puede hacer más actividades de las que hubiera imaginado. Entre las preferidas en el último año: repostería, deporte, lectura y bricolaje. A las que se suman hacer limpieza en el hogar, tareas de jardinería, ver series o películas, hacer manualidades o cursos online. Y para estar cerca de los seres queridos, recurrir a las videollamadas.

El vídeo del día Montero dice sobre Iglesias que ella habría gestionado su salida de otra manera

A pesar de ello, 1 de cada 3 encuestados quiere volver a su rutina de vida anterior a la pandemia en todos los sentidos y dejar de pasar tanto tiempo en su vivienda. Y un 14%, aunque no termina de adaptarse a la nueva situación, piensa que será algo temporal.

¿Qué características del hogar hacen felices a los españoles?

Tras un año en el que se ha pasado más tiempo que nunca en casa, los españoles han pensado más de lo habitual qué les gusta y que no de su hogar. La mayoría parece bastante contenta con el lugar de residencia, pues 7 de cada 10 aseguran vivir en la ciudad o pueblo que siempre han querido. Sin embargo, un 17% afirma que realmente no le gusta la ubicación geográfica de su casa, pero no puede cambiarse por circunstancias vitales o laborales. Y menos de un 10% está pensando en mudarse a otro lugar de residencia.

En lo que casi todos coinciden es en tener una casa en propiedad: 9 de cada 10 encuestados dicen sentirse felices por ser propietarios actualmente o en un futuro. Respecto a su vivienda actual, las características más añoradas son: contar con terraza o jardín (32%), disponer de una vivienda energéticamente eficiente para un mayor bienestar y ahorro (20%), tener la oportunidad de reformarla para mejorar el confort (20%), una casa más grande (17%) o una nueva decoración o mobiliario (10%).

La encuesta realizada por UCI pone de manifiesto el creciente interés de los españoles por una vivienda sostenible y energéticamente eficiente: 7 de cada 10 creen que disfrutar del hogar y ser más feliz en él puede estar relacionado con estos factores medioambientales en su vivienda, además de por el ahorro que suponen. De hecho, un 69% de españoles asegura llevar a cabo pequeñas prácticas en su día a día para el ahorro en el hogar y un 15% afirma que le gustaría poner en práctica diferentes trucos para conseguirlo, pero nunca logra tomárselo muy en serio.