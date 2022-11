Más País, Compromís y BNG exigen a PSOE y UP que se dejen de peleas, aprueben la ley de vivienda y deroguen la 'mordaza'

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Más País y Compromís, socios habituales del Gobierno, y también el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han coincidido este martes en reclamar a los dos partidos que integran el Ejecutivo de coalición que se dejen de peleas internas y se centren en aprobar la ley de vivienda, que acumula meses de parón en el Congreso, y deroguen de una vez la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'ley mordaza'.

En una rueda de prensa en el Congreso, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado al Ejecutivo que "no se despiste" ni se "ensimisme en sí mismo", sino que mire "hacia fuera" y "vuelva a tomar la iniciativa" para aprobar esas leyes, que considera cruciales.

SI NO SE REGULAN ALQUILERES, NO SIRVE PARA NADA

En este punto, ha admitido que "no le huele bien" el parón de la ley de vivienda. "No sabemos si es que no la van a sacar o que lo van a hacer sin la mayoría de la investidura porque no van a regular el precio de los alquileres y eso, no serviría para nada", ha avisado.

De su lado, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha avisado de que el "ruido no ayuda" a una posible reedición de un gobierno de progreso. "Esto sólo hace que hablemos de lo accesorio y no de lo importante", se ha quejado.

Respecto al último enfrentamiento entre PSOE y Podemos, esta vez a cuenta el retraso en la aprobación por el Consejo de Ministros de la Ley de Familias auspiciada por Derechos Sociales, Baldoví ha pedido que si es necesario ese texto "se madure" antes de darle el visto bueno.

Y TAMBIÉN LA LEY TRANS

"Pero hay otras leyes como la mordaza o la de vivienda que se ya están pasando de madurez y ya clama al cielo. Hay trenes que cuando pasan y no se cogen no vuelven nunca más", ha advertido.

En la misma línea, Néstor Rego, del BNG, ha reclamado a PSOE y Unidas Podemos que se "dejen de enfrentamientos y de marear la perdiz" y se pongan manos a la obra para cumplir su compromiso de aprobar la Ley trans y la de vivienda y para "derogar" la 'ley mordaza'.