Más País y Compromís enmiendan el estado de alarma para que Sánchez informe cada mes al Congreso de su aplicación

El Pleno del Congreso votará este jueves, a instancias de Más País y Compromís, una propuesta de resolución para intentar obligar al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer mensualmente ante el Pleno de la Cámara durante el tiempo que dure el estado de alarma ante la segunda ola del coronavirus.

En principio, el Gobierno quiere extender esta medida hasta el 9 mayo, si bien este miércoles Sánchez ha ofrecido revisarla dentro de cuatro meses, el 9 de marzo, para que el Consejo Interterritorial de Salud, en función de la evolución de la pandemia, decida si se mantiene o no.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ya había anunciado este martes su intención de reclamar esas comparecencias mensuales del presidente. De hecho considera "inaceptable" y un "desprecio" al Congreso que no sea el propio jefe del Ejecutivo quien acuda el jueves al Congreso a informar de esta medida y pedir autorización a la Cámara para aplicarla durante seis meses.

El Gobierno ha encargado esta tarea al ministro de Sanidad, Salvador Illa, una decisión que Errejón instó al Ejecutivo a "corregir" antes del jueves.

NO EXIGE VOTACIONES

"El estado de alarma debe ser compatible con el respeto al Parlamento, sede de la soberanía popular", sostiene Errejón, cuya formación avalará la prórroga de seis meses, pero ha registrado, junto con Compromís, una propuesta para exigir esas comparecencias semanales de Sánchez.

Esos debates con el presidente del Gobierno, según Errejón, deben servir para que Sánchez "rinda cuentas" sobre la evolución de la pandemia y la aplicación del estado de alarma. Sin embargo, no tendrán que ir obligatoriamente acompañados de votaciones para autorizar su prórroga.

En concreto, la enmienda registrada por Más País y Compromís, que se someterá votación el jueves, plantea que, mientras se aplique el estado de alarma, Sánchez "deberá rendir cuentas ante el Pleno del Congreso de los Diputados al menos una vez al mes, en un debate sin votación de igual formato y duración que el de la petición de prórroga del estado de alarma".

En la misma línea, proponen que, además de las comparecencias quincenales de Illa ante la Comisión de Sanidad, ya previstas en caso de prórroga, también el presidente del Gobierno acuda mensualmente a la Cámara para "dar cuenta de la aplicación de las medidas previstas" en el decreto, en un debate sin votación.

CONFÍAN EN QUE SALGA ADELANTE

En una rueda de prensa Errejón y Baldoví han mostrado su confianza que en su enmienda pueda recabar el apoyo necesario para salir adelante. "¿Si fuera un Gobierno del PP el que pidiera seis meses de estado de alarma sin control parlamentario qué harían el PSOE y Unidas Podemos?", ha reflexionado Baldoví.

También han avanzado que apoyarán las propuestas que puedan presentar otras formaciones para exigir a Sánchez que rinda cuentas aunque propongan otros plazos más amplios para que el presidente rinda cuentas. De hecho, Errejón ha dicho estar convencido de que si Más País y Compromís no hubieran registrado su enmienda, el resto de grupos no se había animado a hacerlo con sus distintas propuestas.

Eso sí, el líder de Mas País ha apuntado que no deberían "estar mercadeando" con este asunto --mes arriba o mes abajo-- porque el "control parlamentario" no depende de si al "Gobierno le apetece o no" someterse al mismo.