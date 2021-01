Más País y Compromís irán al TC por la negativa del Congreso a tramitar su ley para limitar la inviolabilidad del rey

Baldoví cuestiona la voluntad del Gobierno de revisar la inviolabilidad del jefe del Estado: "Parole, parole, parole"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Más País y Compromís están dispuestos a recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional por la negativa de la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE, PP y Vox, a tramitar su proposición de ley para regular determinados aspectos de la Corona como la limitación de la inviolabilidad. Precisamente por ese veto ponen en duda la voluntad del Gobierno de abrir un debate sobre la inviolabilidad del Rey: "Parole, parole, parole" dice Joan Baldoví.

Además de vetar la nueva comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos, la Mesa del Congreso también volvió a rechazar la admisión a trámite de la proposición de ley que Más País y Compromís registraron el pasado diciembre para delimitar la inviolabilidad del Rey, acotando los actos que realiza como Jefe del Estado y diferenciándolos de los que hace como persona privada.

Según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, el PSOE, el PP y Vox asumieron en este caso el dictamen de los letrados del Congreso, que esgrimen que la inviolabilidad del Jefe del Estado está fijada en la Constitución y su modificación requeriría presentar una proposición de reforma constitucional para modificarla, y no una proposición de ley al uso.

LA MESA NO PUEDE HURTAR DEBATES PREVENTIVAMENTE

Según ha explicado a Europa Press el diputado de Más País, Iñigo Errejón, "hay jurisprudencia de sobra del Tribunal Constitucional que prueba que la Mesa del Congreso no es competente para determinar qué es y qué no es constitucional", por lo que, a su juicio, los miembros del órgano de gobierno de la cámara no deben impedir un debate "preventivamente".

Por ello, ha anunciado que presentaran un recurso de amparo ante el TC contra esta resolución, que en su opinión "sólo hace que poner más trabas a la labor parlamentaria".

Este episodio cimenta las dudas de Más País y Compromís sobre las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo ofreciéndose a negociar con la oposición una reforma para limitar la inviolabilidad de la Corona.

"Nos sorprende que el Gobierno hable de regular la inviolabilidad del Rey y a la vez, con su voto en la Mesa, vete la posibilidad de debatir nuestra proposición de Ley para regular la inviolabilidad del Rey", ha señalado Errejón.

EXCUSAS DE MAL PAGADOR

"El PSOE siempre me recuerda el 'Parole, parole, parole' de Minaen todo lo que tiene que ver con el Rey --añade Joan Baldoví--. Al final todos son excusas de mal pagador, pero nunca toma una iniciativa decidida para realmente averiguar si cometió presuntas irregularidades".

En declaraciones a Europa Press, el diputado valenciano ha vuelto a insistir en que "la inviolabilidad tiene que afectar sólo a la aquellas atribuciones que le confiere la Constitución, pero no a las acciones que haya hecho y que no tengan nada que ver con dichas atribuciones, como el cobro presunto de comisiones o el uso de tarjetas black".

Por eso, entiende que es necesario contar con una ley que aborde la inviolabilidad y la transparencia necesaria de la Casa Real, así como un registro de los bienes de la Corona", para que no vuelva a pasar lo que ha pasado últimamente con los Franco y el Pazo de Meirás. "Al Gobierno se le acaban las excusas", remacha Errejón.