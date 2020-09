Más País exige a Sánchez unos Presupuestos "progresistas" con más hechos que palabras y avisa que su voto no será gratis

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Más País-Equo en el Congreso, Íñigo Errejón, ha reclamado al presidente Pedro Sánchez que presente unos Presupuestos "progresistas", que hay mayoría para sacarlos adelante, pero le ha avisado de que los dos votos de su formación no van a ser "gratis" y que que es momento de hechos, más que de anuncios o ruedas de prensa.

Así ha resumido Errejón su participación en la videoconferencia que el jefe del Gobierno ha mantenido con los representantes del Grupo Plural del Congreso que Más País comparte con Junts, Compromís y BNG.

Según ha explicado, ha sido un encuentro "protocolario" en el que Sánchez les ha informado de la evolución de la pandemia del coronavirus y les ha expuesto las intenciones del Gobierno parea superar la crisis, algo que pasa por la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Para el líder de Más País, no es momento de "poner el quién antes del qué", pues lo importante es el contenido de los Presupuestos. En ese sentido, su partido aboga por un proyecto "progresista" para proteger a quien más lo necesita, que luche contra el cambio climático y que fomente la reindustrialización de España. "Nuestra línea roja no es quién se siente a negociar, sino sean progresistas", advierte.

A su juicio, con los socios de investidura hay una mayoría suficiente para aprobar esos presupuestos progresistas, aunque sus votos "no van a ser gratis", pero también es momento de que el Gobierno pase de las palabras a los hechos. "Este Gobierno es más de ruido que de nueces: el Ingreso Mínimo lo cobra una parte ínfima de la población que lo necesita, las ayudas a las empleadas del hogar no llegan, y no sabemos nada de los permisos para los padres que deben quedarse con los niños de cuarentena --sostiene--. Debe dejar de hablar con anunciosy ruedas de prensa y hablar con hechos".ç

TOMAR CARTAS ANTE LA NEGLIGENCIA DE AYUSO

Por otro lado, al hablar de la evolución de la pandemia, el diputado de Más País ha expresado a Sánchez su preocupación por lo que considera gestión "negligente y desastrosa" del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

El que fuera candidato de Más Madrid en las autonómicas de 2019 considera que el Gobierno de Sánchez "no puede dar la espalda" a lo que está sucediendo en la región y, en su videocomunicado, le ha emplazado a "tomar cartas en el asunto", aunque sin detallar sus propuestas.