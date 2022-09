Más País ve "necesario y urgente" limitar precios de alimentación y exige "patriotismo" a los supermercados

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Más País-Equo en el Congreso, Íñigo Errejón, ha reivindicado como "absolutamente necesario y urgente" la limitación de precios de alimentos básicos ante la crisis inflacionista y ha apelado para ello "al patriotismo de las grandes distribuidoras".

"Hay que hacer un llamamiento a su responsabilidad y su patriotismo. En un momento difícil para los españoles tienen que recortar su margen de beneficios, que es suficientemente alto como para arrimar el hombro", ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

"EN LA CALLE NO HAY DEBATE"

En este sentido, ha criticado que la oposición a medidas de este calado evidencian "la brecha creciente del mundo político y empresarial con la calle", ya que "en la calle no hay debate": "La inflación se está comiendo los salarios", ha dicho, reivindicando "medidas audaces" puesto que, de no hacer nada, cree que será entonces la clase trabajadora la que pague la crisis de precios.

Todo ello tras la propuesta lanzada esta semana por la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de negociar una limitación de los precios de alimentos básicos con los grandes supermercados, iniciando para ello este jueves una ronda de reuniones junto con el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

LOS PRECIOS DE MASCARILLAS Y TESTS SE INTERVNIERON

Sin referirse a esta negociación, Errejón ha defendido medidas para la intervención directa de los precios, con topes como los realizados con las mascarillas, los test de antígenos o el gas: "Llega el momento de hacerlo con la cesta de alimentos básicos", ha reivindicado.

Respecto a las voces críticas con estos planteamientos, ha pedido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que responda si la medida "le parece bien o mal" y ha reprochado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que cuestione cada medida social.

"Hay un problema en España cuando cada vez que hay un avance para los españoles en el día a día, a la patronal le parece mal", ha dicho, recordando que ya llegó a parafrasear con un alegato contra la persecución nazi los nuevos impuestos a las grandes eléctricas y la banca.

LA PROPIA UE IMPULSA INTERVENIR EL PRECIO DEL GAS

En este sentido, ha recordado las advertencias que anticipaban despidos en caso de subir el salario mínimo o que para topar el precio del gas se decía "que no lo iba a permitir Europa". "No sólo no lo ha permitido, sino que lo va a adoptar", ha zanjado.

Preguntado precisamente por el nuevo paquete de medidas planteado por la Comisión Europea para hacer frente a la crisis energética, Errejón ha destacado cómo "hace cinco o diez años era algo completamente marciano" pensar en impuestos sobre los beneficios extraordinarios o intervenir los precios. "Estamos en una nueva década", ha celebrado, diciendo que esta situación "deja en mal lugar a aquellos que dijeron que eran imposible".

En todo caso, ha apuntado que las medidas "son a corto plazo" y que la crisis energética no se limita a las consecuencias de la guerra de Ucrania, por lo que ha exigido actuar en base al agotamiento de las energías de origen fósil, la emergencia climática y las emisiones contaminantes, instando al Gobierno a "ser más ambiciosos" en el despliegue de renovables.