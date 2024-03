La 'mascletà' de Gironina retumba en una plaza del Ayuntamiento llena de público gracias a un diseño "diferente"

VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)

Pirotècnia Gironina ha disparado este domingo la tercera 'mascletà' del calendario pirotécnico de las Fallas 2024, en una plaza del Ayuntamiento a rebosar de público, y diseñada de manera "un poco diferente" a la habitual, con el uso de truenos verdes y un terremoto final en una segunda altura para conseguir un efecto "bien chulo".

El disparo, que ha contado con 119 kilos de material pirotécnico y que ha tenido una duración de cerca de siete minutos, ha seguido un diseño "totalmente nuevo", con dos paradas aéreas con truenos y silbatos, seguidas de otra "alrededor de la plaza" con un efecto "de ir y volver".

Seguidamente, se ha disparado una tercera parada aérea y, a continuación, el cuerpo de la 'mascletà'. "Vamos a probar cómo queda", han expresado desde la pirotecnia antes del espectáculo. El final ha consistido en un bombardeo aéreo, "la parte fuerte" del disparo, para acompañar al terremoto final. Pondrá el colofón al espectáculo una parte también aérea, una secuencia digital y el "cierre final".

En el balcón del Ayuntamiento han presenciado el disparo, además de la alcaldesa, María José Catalá, y las falleras mayores de València y sus cortes de honor, el actor valenciano Enrique Arce, responsables de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) y la Tuna de Derecho de València.

Precisamente, la primera edil se encontraba este domingo más emocionada de lo habitual, dado que hoy celebraba su cumpleaños. De hecho, antes y después del disparo ha recibido las felicitaciones y muestras de afecto y cariño de algunos de los presentes y, además, la Tuna de Derecho le ha dedicado la canción de 'Cumpleaños feliz' momentos antes de salir al balcón para presenciar la 'mascletà'.

Entre los invitados del balcón también han estado la decena de personas afortunadas del sorteo del Ayuntamiento para ver la 'mascletà' desde el edificio consistorial, así como los representantes de las comisiones Mossen J. Cuenca-Pinedo, Poeta Alberola-Totana, Pius XI- Fontanars, Avinguda de la Plata-La Senyera y Escalante-Amparo Guillén.

Y en representación de los pueblos de la provincia han acudido para presenciar este tercer espectáculo pirotécnico de las Fallas 2024 las Juntas Locales Falleras de Benetússer, Benidorm y Benifaió.

"NO HA DESMERECIDO EN NINGÚN MOMENTO"

El responsable de Pirotecnia Gironina, José Ortega, se ha mostrado, al finalizar el espectáculo, en declaraciones a los medios, "satisfecho" con el espectáculo, aunque ha admitido que ha habido "algún fleje" --"al final es un daño colateral que tiene que pasar a veces para ir mejorando"--, pero pese a ello "lo que quería" hacer "ha salido" y la 'mascletà' "no ha desmerecido en ningún momento".

"Uno arriesga así directamente en la plaza --del Ayuntamiento--, está tan loco, y yo tengo que arriesgar. No pruebo en ningún país, lo hago directo en la plaza. He probado en algún sitio, pero la imaginación de esto ya lo tenía hace muchos años, y este año lo he plasmado", ha explicado Ortega, que ha asegurado que tenía "el convencimiento de que iba a salir".

Precisamente, ha reconocido los riesgos que tenía montar el terremoto en un piso superior, puesto que podría, por ejemplo, "haberse encendido nada más empezar" la 'mascletà', con lo que "se hubiera inflamado y nos hubiéramos quedado sin el final". En cualquier caso, ha apuntado que "había final de todas las maneras, pero hubiera desmerecido".

Sobre las rachas de viento que se han hecho notar durante buena parte del día en la ciudad --con rachas superiores a los 60 km/h no se hubiera podido disparar la 'mascletà'---, el pirotécnico ha reconocido que no se ha "fijado" en esta posibilidad porque se encontraba "muy nervioso con el montaje", aunque "a última hora" sí que lo ha mirado, pero ha comprobado que el disparo "era viable". "Han habido unas ráfagas que sí que he notado un poco de susto, pero ha pasado y al final hemos podido ver el resultado" ha agregado.

13 PERSONAS ATENDIDAS

Esta tercera 'mascletà' de las Fallas 2024 ha dejado un balance de un total de 13 personas atendidas, la mayoría de ellas por lipotimias, aunque también una de ellas por una quemadura provocada por el disparo.

Según el balance de Cruz Roja, los efectivos sanitarios han atendido a ocho mujeres y cinco hombres. Del total de personas atendidas, siete lo han sido por lipotimias, una por traumatismos, una por objeto extraño en ojo, una por patologías digestivas, una por quemaduras y otra por motivos no especificados. Además, una de ellas ha tenido que ser trasladada a un centro sanitario en ambulancia de tipo C.

En la conocida como la 'catedral de la pólvora' se han movilizado este domingo dos ambulancias de tipo C, tres de tipo B, tres vehículos de transporte, uno de coordinación y tres postas sanitarias. Han trabajado 61 socorristas, 12 técnicos en emergencias sanitarias (TES), seis enfermeras, tres médicos y cuatro coordinadores, hasta un total de 86 personas.

'SUPERDOMINGO' FALLERO

La jornada de este primer 'superdomingo' de Fallas ha comenzado a las 06.30 horas con la plegaria a Santa Bárbara, patrona de la pirotecnia, en la iglesia de San Juan del Hospital. A las 07.30 horas ha comenzado la 'Macrodespertà', ha recorrido la calle de la Paz y la de San Vicente, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, en la que han participado unos 4.500 falleros de las distintas comisiones que han lanzado un total de 225.000 unidades de 'tro de bac'.

El domingo tendrá como plato fuerte, a las 20.00 horas, la 'Crida' en las Torres de Serranos, el acto que anunciará el inicio de las Fallas 2024. El evento se celebrará este domingo tras haber sido suspendido el pasado fin de semana por el luto oficial decretado tras el incendio de Campanar, en el que murieron diez personas. De hecho, el acto tendrá "elementos de alusión, de respeto y de cariño a las víctimas", según avanzó esta semana la alcaldesa de València, María José Catalá.