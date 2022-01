Massiel, ¿volvería a presentarse a Eurovisión?

La artista, sin pelos en la lengua, se ha pronunciado también sobre la separación de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín que, confiesa, "me suda el chichi.com"

MADRID, 28 (CHANCE)

Tanxugueiras, Chanel, Gonzalo Hermida, Rayden, Xeinn, Varry Brava, Blanca Paloma y Rigoberta Bandini se enfrentarán este sábado en la final del Benidorm Fest, de donde saldrá el próximo representante de España en Eurovisión.

Aunque la cosa está reñida, la cantante de 'Mamá', Rigoberta Bandini, parte como la gran favorita para defender a nuestro país en el Festival, en el que siempre nos volcamos y nos ilusionamos a pesar de que solo lo hemos ganado en dos ocasiones: Massiel en el año 1968 con 'La la la' y Salomé, en 1969, con 'Vivo cantando'.

Aprovechando su reaparición en el estreno de la nueva obra de Loles León, hemos preguntado a Massiel por Benidorm Fest pero, fiel a su sinceridad, ha confesado no estar viendo el festival y no tener ni idea de quienes son los candidatos a representarnos en Eurovisión: "No lo estoy viendo y no creo que vea la final. Nunca veo las previas, veo las finales". "Consejos a esta edad al que gane... ninguno" ha apuntado, asegurando que los artistas "son de otra generación y hacen lo que quieren".

¿Volvería a presentarse al festival que la lanzó a la fama como han intentado hacer las Azúcar Moreno (eliminadas en la semifinal del Benidorm Fest)? Massiel lo tiene claro: "Guapa, tengo 74 años, soy abuela y estoy retirada y feliz".

Además, y sin pelos en la lengua, la artista se ha pronunciado sobre la separación de la Infanta Cristina e Iñaki Urdagarín y, aunque se ha convertido en el tema del momento, la intérprete del 'La la la' asegura que "me suda el chichi.com, a mí qué más me da". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!