Massó (Vox) defiende que el consenso que creó el Premi Guillem Agulló no es "inamovible"

Compromís insta al PP a reinstaurar el galardón tras trasladarles la familia de Agulló que "lo debe recuperar quien lo quitó"

VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), ha defendido que el consenso que creó el Premi Guillem Agulló entre los grupos de Les Corts en 2016 no es "inamovible" y que la composición de la cámara de entonces "nada tiene que ver" con la que hay actualmente.

Así se ha pronunciado Massó en pasillos de Les Corts ante el "revuelo que se ha montado estos días" por la eliminación del galardón y ha trasladado que en su partido condenan "todo tipo de violencia y absolutamente todos los crímenes violentos que se producen, lo realice quien lo realice y sean quien sean las víctimas".

Massó ha señalado que el premio "no se va a otorgar este año" porque "provenía de una declaración institucional del 2016" --cuando Vox no estaba en la cámara pero sí Ciudadanos y Podem-- que "no puede condicionar a perpetuidad las decisiones que tome cualquier parlamento". "Parece que las políticas y las medidas implantadas por algunos estén escritas en piedra y son inamovibles. Bueno, pues no son inamovibles", ha remarcado.

"Esa declaración institucional decayó en una Junta de Síndics y eso es simple y llanamente lo que se ha hecho. Si a partir de ahí se quiere montar revuelos, se quiere politizar y ideologizar la muerte de una persona, nosotros evidentemente no somos los responsables", ha subrayado.

Preguntada sobre la posibilidad de que el PP apoye la recuperación de este premio, Massó ha señalado que el grupo parlamentario 'popular' está "en su derecho de presentar las iniciativas que considere oportunas" y ha insistido en que no están en contra de un premio a las personas que luchan contra los delitos de odio. De hecho, ha señalado que estudiarán la propuesta que se haga, aunque todavía no han recibido ninguna.

"Nosotros lo que consideramos es que, primero, no se puede instrumentalizar la muerte de una persona y consideramos que con Guillem Agulló se estaba instrumentalizando su muerte por parte de la izquierda y de los separatistas. Y, desde luego, como digo, una declaración institucional no es a perpetuidad", ha manifestado.

"QUIEN LO HA QUITADO TIENE LA RESPONSABILIDAD"

Por otra parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ayer anunciaba una propuesta de acuerdo en la Mesa para recuperar el premio, hoy ha señalado que la familia de Agulló les ha trasladado que consideran que "quien ha quitado el premio es quien tiene la voluntad de volverlo a restituir".

En este sentido, ha instado al PP a proponer su recuperación "si quiere y realmente tiene la voluntad de recuperar el premio" porque hay un "85% de la cámara" que está a favor --PP, PSPV y Compromís--. "Lo demás, son romances".

En este sentido, ha subrayado que no habría que llevar el premio a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP): "Aquí hay una mayoría, que lo presenten".

"PUNTO DE INFLEXIÓN"

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha subrayado que este es un "punto de inflexión" en la legislatura. "Hoy, la extrema derecha le echa un pulso al 'president' de la Generalitat. Desafía directamente a Mazón en algo tan fundamental como los valores democráticos", ha remarcado.

"Yo creo que ya esto es insostenible. Ese desafío y ese pulso requieren una respuesta enérgica por parte del president de la Generalitat y, desde mi punto de vista, no caben esto de las valoraciones personales y las opiniones personales que habitualmente alude cuando el vicepresidente Barrera u otro miembro de Vox se sale de la línea marcada por Mazón", ha manifestado.

Mientras, el grupo socialista de la Diputación de Valencia propondrá que la institución recupere los premios contra la intolerancia que llevan el nombre de Guillem Agulló. "La figura de Agulló, su significado y lo que representa de rechazo al odio y el fanatismo están perfectamente asumidos por parte de los valencianos y las valencianas desde hace tres décadas, pese a la boicot de la derecha y la ultraderecha", han señalado en un comunicado.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, ha señalado que "la Diputación no puede abstraerse ni hacer dejadez tras la eliminación por parte de PP y Vox en les Corts Valencianes del premio Guillem Agulló". Y ha señalado que el PP "ha roto el consenso en torno a unos premios que unen a los valencianos y valencianas en contra de los delitos de odio por lo que es necesario poner un verdadero dique a las políticas de la ultraderecha recuperando este premio por parte de la Diputación de Valencia".