Mateo dice que el presupuesto para 2021 "permitirá cubrir los déficits ocasionados por las dos prórrogas"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El vídeo del día Biden se hace con Wisconsin y Míchigan y amplía su ventaja sobre Trump.



Biden se hace con Wisconsin y Míchigan y amplía su ventaja sobre Trump.

La administradora provisional única de la Corporación RTVE, Rosa María Mateo, ha explicado este jueves que el presupuesto previsto para el ejercicio 2021 alcanza una cifra total de ingresos y gastos de 1.127 millones euros, un 12,7% más del que se dispuso en 2018.

"Permitirá cubrir los déficits ocasionados por las dos prórrogas y ampliar la oferta de contenidos de calidad, así como cumplir con los objetivos establecidos en nuestro Mandato Marco", ha defendido Mateo durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de Diputados, para informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 relacionados con su departamento.

De esta forma, la responsable de RTVE ha asegurado que la premisa de este presupuesto es "garantizar la estabilidad" y su objetivo prioritario "fortalecer la radiotelevisión pública, tras los severos recortes que ha sufrido".

Sobre los ingresos, ha detallado que el 95% de los ingresos de la Corporación, 1.065 millones de euros, son subvenciones públicas "y por lo tanto dependen de factores externos que no podemos controlar".

En concreto, 473 millones corresponden a la compensación por servicio público; 410 millones a la tasa sobre reserva del dominio público del espacio radioeléctrico y 180 millones a aportaciones de los operadores de telecomunicaciones y de televisión, un 18,8% menos respecto a 2018 por los efectos del Covid y la caída de la inversión publicitaria. "De ahí la necesidad de revisar las aportaciones de los nuevos operadores", ha destacado.

Mateo ha indicado también que el presupuesto de gastos de explotación asciende a 1.127 millones de euros, que se dedicarán a avanzar en un modelo de radio y televisión pública que ofrezca servicios de calidad a los ciudadanos; fortalecer la presencia exterior y el desarrollo de coproducciones internacionales; implementar la oferta de contenidos digitales en una nueva plataforma más accesible y funcional y ofrecer la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El importe presupuestado en aprovisionamientos y servicios asciende a 632 millones de euros, de los que 399 irán destinados a programas de televisión, radio y área digital, entre los que se incluye la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En relación con el cierre de 2020, ha explicado que la estimación es cerrar el año con un resultado negativo en torno a 50 millones de euros. "No voy a entrar en comparaciones con otros ejercicios, pero sí a recordar que estos números rojos son muy inferiores a los 113 millones con que se cerraron 2012 y 2013 y a los 135 millones con que se cerró 2014", ha remarcado.

LA COVID-19 ESTÁ AFECTANDO A RTVE

En su intervención, Rosa María Mateo ha subrayado que la pandemia de la Covid-19 está repercutiendo en RTVE, tanto en los ingresos comerciales directos, como a través de las aportaciones de los operadores a la financiación de RTVE.

"Es de vital importancia, resolver las carencias del actual modelo de financiación", ha subrayado, para después insistir en que debe producirse la renovación del Mandato Marco, vencido desde 2017, y el desarrollo del primer Contrato Programa que detalle el alcance del servicio público y la forma de financiarlo.

Al mismo tiempo, ha reiterado que debe mejorarse la recaudación de las aportaciones de los operadores de televisión y telecomunicaciones, para garantizar que se realicen conforme a lo establecido en la ley de financiación y que se adecuen a la situación actual.

"Una situación en la que desempeña un papel muy importante la irrupción de las plataformas en el panorama audiovisual que deberían contribuir a financiar la radio televisión pública", ha afirmado Rosa María Mateo.

PIDE QUE TODO EL IVA SEA DEDUCIBLE

Por otro lado, Mateo ha reclamado un sistema mediante el cual todo el IVA sea deducible, para estar en igualdad de condiciones con las televisiones privadas. En esta línea, ha recordado que los Presupuestos prorrogados de 2018 no permitieron cubrir en 2020 dos incrementos de gastos sobrevenidos y ajenos a la gestión de la Corporación: el cambio normativo en el tratamiento del IVA y las revisiones salariales de los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

"El único dato relevante para quienes nos critican es la audiencia, cuando todos sabemos que las televisiones privadas juegan con otros principios y en otra división", ha manifestado.

De este modo, ha indicado que la Corporación tiene "unos objetivos tan o más importantes que este: lograr la cohesión social; ayudar a vertebrar el país; aumentar las desconexiones autonómicas; dar derecho de acceso a quienes nunca encontrarían espacio en otro lugar; u ofrecer la pantalla, como si fuera la pizarra de la escuela, a los niños que no tienen acceso a internet".

Mateo ha comenzado su intervención afirmado que cree que los diputados "no escuchan ninguna" de sus comparecencias periódicas ante el Parlamento porque "todo lo que han dicho" los parlamentarios lo ha comentado en las sesión. Así, ha manifestado que le gustaría que en lugar de "esas frases célebres" que parafrasean, "leyeran" lo que dice en realidad.

Al diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, quién le ha preguntado por su valoración sobre la subida presupuestaria, la responsable de RTVE ha respondido que en 2010 el presupuesto alcanzaba los 1.200 millones de euros, frente a los 473 previstos para 2021. "No llegamos", ha subrayado, para después añadir que no va a vender "nada emblemático".

Sobre las quejas de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) por la supuesta escasa paridad de RTVE en las películas en que participa ha hablado la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón. En este punto, Mateo ha defendido que se ha reunido con las directivas de CIMA y les ha explicado "clarísimamente" cuáles son os criterios y cómo se priorizan los filmes con participación de mujeres.

Por otro lado, Mateo ha contestado al diputado de Vox Manuel Mariscal que el Gobierno eleva el "escaso" presupuesto de la Corporación pública porque si no, no logra "sobrevivir". Además, le ha aclarado que la partida prevista para la emisión de los Juegos Olímpicos en 2021 es de 50 millones de euros y no de 60.

Respecto a la partida destinada a los sueldos de los altos cargos y la de los tertulianos ha preguntado también el diputado de Vox. A este respecto, Rosa María Mateo ha recordado que ella ha hecho público su sueldo desde que llegó al cargo, y ha añadido que "en TVE no existen los comisarios políticos". Además, ha destacado que sobre el sueldo de los tertulianos ha informado por escrito en reiteradas ocasiones.

Finalmente, la administradora provisional única de la Corporación RTVE ha insistido en que las retribuciones de la alta dirección se facilitan a cualquier persona que lo solicite a través del Portal de Transparencia.