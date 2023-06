Matías Prats Jr y Claudia Collado por fin sellan su amor

MADRID, 3 (CHANCE)

El pasado mes de mayo, Matías Prats Junior hablaba para las cámaras de Europa Press sobre los preparativos de su boda y lo cierto es que le veíamos completamente ilusionado. Fue el pasado mes de marzo cuando se hizo pública la noticia del compromiso matrimonial entre el presentador y la también periodista, Claudia Collado, tras cinco años de relación sentimental.

La última vez que estuvimos con Matías nos confesaba que "estoy muy feliz" porque "tengo muy buena relación con mi familia, me voy a casar. La vida me sonríe". Tan bien se encontraba que el presentador se atrevía a bromearnos con querer adelantar la boda para que su pareja no cambie de opinión: "estamos muy bien, yo estoy muy enamorado de ella, la quiero mucho. Estoy deseando casarme con ella y que llegue el día. Sobre todo, que llegue el día para que no se escape, por si se arrepiente".

El día por fin llegó. Después de disfrutar este viernes de la preboda, los dos tortolitos han reunido a todos sus seres queridos -unos 150 invitados en total- en la iglesia de Sant Martí d'Empúries, en Gerona, tierra natal de Claudia.

Un enlace en el que ha habido numerosos rostros del mundo de la comunicación debido a la profesión de los dos tortolitos. Todas las miradas estaban puestas en la asistencia o no de Sara Carbonero, con la que Matías tiene una gran amistad, pero lo cierto es que la periodista no ha acudido al enlace matrimonial.

Desde Lucía Villalón, Carmen Chaparro, J.J.Santos, José Antonio Luque, Marc Calderó, hasta los conocidos periodistas de 'El programa de Ana Rosa' Leticia Requejo y Jano Mecha. No ha faltado nadie de sus amistades.

El padre del novio, Matías Prats, también ha acudido junto a su pareja actual, Ruth Izcue. Al igual que su exmujer y madre del periodista deportivo, Mayte Chacón, con la que se divorció en 2012 y con la que mantiene una relación cordial.

De esta manera, Matías Prats Jr y Claudia Collado se han dado el 'Sí, quiero' tan esperado y soñado, rodeados de todos sus seres queridos y demostrando la gran complicidad que llevan teniendo desde hace cinco años.

El presentador está deseando ser padre, es una realidad que ha comentado cada vez que hablaba con la prensa, de hecho la última vez nos desvelaba que "Claudia se enfada 'deja de decir que quieres ser padre'. Es que quiero ser padre, ¿qué le voy a hacer? Así que ojalá que la cosa funcione, vaya bien porque me encantaría ser padre pronto pero eso no se elige".