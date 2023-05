Matías Prats Jr nos habla de cómo lleva los preparativos de su boda

MADRID, 10 (CHANCE)

No solamente la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva dará de qué hablar el próximo mes de junio, también el presentador de Informativos Telecinco, Matías Prats Junior con Claudia Collado. Un enlace matrimonial que está llenando de ilusión al periodista y que le hace tener planes a largo plazo de convertirse en padre... Europa Press ha podido hablar con él y así nos ha hablado de su amor.

El joven nos ha confesado que "estoy muy feliz" porque "tengo muy buena relación con mi familia, me voy a casar. La vida me sonríe,". Tan bien se encuentra que Matías nos bromeaba con querer adelantar la boda para que su pareja no cambie de opinión: "estamos muy bien, yo estoy muy enamorado de ella, la quiero mucho. Estoy deseando casarme con ella y que llegue el día. Sobre todo, que llegue el día para que no se escape, por si se arrepiente".

El periodista deportivo nos aseguraba que está participando en gran parte de los preparativos del enlace, de hecho "en lo que más empeño he puesto es en el menú. Yo quiero que el día de mi boda voy a comer bien y además, es una cita muy especial".

"Creo que mi mujer no debe tener mucha queja de mí. He arrimado el hombro todo lo que he podido" añadía el periodista. También nos ha desvelado que la ceremonia será para sus amigos y familiares más cercanos, por lo que "no es una gran boda, yo creo que unos ciento cincuenta. No nos casamos en Madrid, o sea que con el viaje se pierde mucha gente por el camino pero no hemos querido invitar a mucha gente".

Matías nos confesaba que estará nervioso el día de su boda, algo que no le suele pasar muy a menudo: "ese día, yo qué sé, no me he casado nunca. Igual me entran las mariposas, el gusanillo, me pongo un poco nervioso. Espero poder decir las palabras en el altar en condiciones, no tropezarme y salir airoso. Pero sí que estaré nervioso".

El presentador está deseando ser padre, pero lo cierto es que no quiere decirlo mucho públicamente porque su pareja le regaña: "Claudia se enfada 'deja de decir que quieres ser padre'. Es que quiero ser padre, ¿qué le voy a hacer? Así que ojalá que la cosa funcione, vaya bien porque me encantaría ser padre pronto pero eso no se elige".

Por último, Matías nos ha desvelado que ha invitado a Sara Carbonero a su boda, pero desconoce si irá al evento: "No sé, ya sabéis que es mi amiga y que yo la he invitado. Son cosas cada uno que decida y solo quiero que esté bien. Que bueno, sabe que la quiero mucho, pase lo que pase".