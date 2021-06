La matriz de Anytime Fitness compra la marca de 'coaching'virtual de nutrición y bienestar Stronger U

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Self Esteem Brands, propietaria de la cadena de fitness Anytime Fitness y de las marcas Basecamp Fitness, The Bar Method y Waxing the City, amplía su portafolio con la adquisición de Stronger U, una firma estadounidense especializada en 'coaching' nutricional, programas de acondicionamiento físico y bienestar personal en el entornovirtual, según ha informado la multinacional en un comunicado.

En concreto, con esta adquisición Self Esteem Brands se convierte en la única plataforma global de salud y bienestar en ofrecer a sus usuarios planes individuales basados en un enfoque holístico e interactivo dirigidos por expertos profesionales.

Por el momento, Stronger U, que no cuenta con suplementos nutricionales ni es franquicia, seguirá operando de forma independiente. No obstante, Self Esteem Brands ya ha confirmado su intención de integrar sus servicios en sus otras marcas para poder ofrecer cada día planes más completos a sus clientes.

En España, Anytime Fitness cuenta ahora con 39 clubes, cuatro de los cuales son propiedad de la franquicia.