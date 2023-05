Maxi Iglesias desmiente su presunto 'affaire' con Eva Soriano: "No me gustan las noticias falsas"

MADRID, 11 (CHANCE)

Tras su reciente ruptura con Stephanie Cayo después de la segunda oportunidad que le dieron a su amor a principios de 2023, Maxi Iglesias vuelve a ser noticia en el terreno sentimental por su presunto 'affaire' con la popular presentadora Eva Soriano.

Ha sido el periodista Germán González el que este miércoles ha revelado en el podcast 'Todas las salsas' que el actor habría sido pillado besándose apasionadamente con la comunicadora a las puertas de una conocida discoteca de Madrid: "El sábado 22 de abril, a las 3 de la mañana, exteriores del Panda Club... Mis fuentes, supuestamente, ven a Maxi Iglesias morreando con una mujer. Una presentadora que todos conocemos. Estaban pendientes de la gente, de que no les viesen. Cuando se dieron cuenta de que había gente que les estaba mirando, se fueron. Pero la gente ya había fichado quién era" ha contado con misterio antes de descubrir que la "persona que comió la boca a Maxi Iglesias mientras él le comía la boca a ella es... Eva Soriano".

Un 'affaire' que ambos llevarían con la más absoluta discreción, evitando darse likes en redes sociales -donde se siguen mutuamente- para que no haya ninguna pista de su supuesto romance.

Un bombazo que ha corrido como la pólvora y del que no han tardado en hacerse eco los principales medios de comunicación de nuestro país y que, horas después, Maxi ha desmentido rotundamente a través de su cuenta de Instagram.

Aprovechando que Netflix ha anunciado el estreno de la tercera temporada de 'Valeria' -donde el actor interpreta el personaje de Víctor- el actor ha roto su silencio y, con una publicación en la que ha compartido varias imágenes de la popular serie, ha dejado claro que no hay nada de cierto en su tórrido encuentro con Eva Soriano: "Esta cara de placer no es de ahora, pertenece a otro momento, mejor dicho, otra temporada de.. Valeria, pero me sirve para anunciaros con el mismo gozo, satisfacción, ilusión y bienestar de entonces que estrenamos la tercera temporada de nuestra querida pelirroja y sus amigas este 2 de Junio. Ya de paso, aprovecho que estoy por aquí, para decir que no me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad..".

Escueto pero muy tajante, Maxi ha salido al paso de las informaciones y, sin aclarar cómo está su corazón, sí ha negado su presunto affaire con la popular presentadora de TVE.