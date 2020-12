Màxim Huerta nos confiesa el delicado momento por el que está pasando

MADRID, 12 (CHANCE)

Màxim Huerta nos ha desvelado el momento tan delicado por el que está pasando y lo cierto es que nos ha dejado muy emocionados al saber que ahora mismo, la prioridad en su vida, es que su madre esté bien de salud. A pesar de ser un año complicado por la pandemia del Covid, el escritor asegura que: "Es un año complicado, no me quiero quejar porque tengo esa luz. Mi madre ha estado en una burbuja en la que he estado cuidándola".

El periodista nos ha confesado que su madre tiene un tumor y por eso, el único deseo que pide al 2021 es que: "El tumor vaya bien, que no sea nada malo, de mi madre, y que vaya bien la salud. No le pido nada más, me da igual todo". Y es que a pesar de no perder la alegría que le caracteriza, está bastante preocupado por ella.

Tanto es así, que Màxim Huerta no ha decorado su casa con objetos navideños porque su madre le ha pedido que no lo haga: "He decorado la casa desde que soy niño, he puesto belenes y decoración, siempre he sido muy navideño, pero mi madre me ha pedido que no ponga nada porque no está atravesando un buen momento de salud".

En un momento en el que no se deja de hablar de la figura del Rey Felipe VI y de los tejemanejes de Don Juan Carlos, el periodista nos ha mostrado su opinión al respecto: "Pensé que íbamos a recordar al rey de una manera entrañable y que iba a ser un legado estupendo para Felipe VI y él mismo está destrozando la imagen de una institución tan importante y que en lo personal es difícil, es duro, entiendo que quiera volver a casa porque más allá de ser Rey, vuelve a casa. Si regulariza todo me parece bien, el país irá viendo esto de otra manera".