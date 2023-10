Máximo Valverde da gracias a que Sancho Gracia no ha vivido el caso de Daniel Sancho

MADRID, 14 (CHANCE)

Mucho se ha hablado durante estos meses de la familia Sancho tras conocer el presunto asesinato que cometió Daniel Sancho el pasado mes de agosto. Una noticia de alcance internacional que ha dado la vuelta al mundo y de la que todavía se habla al no conocerse todavía el futuro del joven.

Hace unos días estuvimos en la presentación del musical 'Una Rubia muy legal: el musical' y pudimos hablar, entre otros, con Máximo Valverde, quien conoció de primera mano a Sancho Gracia, abuelo de Daniel.

El actor nos aseguraba que "es muy difícil opinar" del caso de Daniel porque "es muy duro" y "las cosas que se cuentan son también muy graves" y nos confesaba que "una de las cosas que me da alegría es que no está aquí su abuelo, si hubiese vivido su abuelo eso, hubiese sido un golpe mortal. Por supuesto que para su padre también lo es exactamente igual, pero conociendo como yo conocía a sancho, esto hubiese sido un palo muy gordo muy gordo para él".

En cuanto a la acusación que se ha hecho pública contra Juan José Ballesta de agresión sexual, Máximo nos comentaba que "a mí me cae fenomenal" y que estamos en un momento en el que "están saliendo cosas" muy serias y por las que hay que tener cuidado porque, bajo su punto de vida, "se están exagerando las cosas, de verdad".

Sobre cuál ha sido su trato con el actor, nos explicaba que "de trabajo solamente pero siempre me ha caído muy bien porque hicimos un concurso, había que tirarse en una piscina y cada vez más alto y él quedó de los últimos, creo que quedó el segundo".

Eso sí, el actor nos aseguraba que "hay cosas de su vida personal que yo desconozco" y por las que "no puedo hablar", pero como personaje "me cae muy bien por lo que yo he vivido con él".

En cuanto a la ausencia de Isabel Pantoja en la boda de su hija con Asraf Beno, que tuvo lugar este viernes, Máximo se quedaba espeluznado y nos confesaba que "se está quedando muy sola, pero ella se lo ha buscado".