Máximo Valverde se despacha a gusto contra José Luis Moreno

MADRID, 9 (CHANCE)

Máximo Valverde ha entrado en directo en el programa 'Sálvame Diario' para hablar de su experiencia con José Luis Moreno y lo cierto es que nos ha dejado muy sorprendidos porque no esperábamos que hubiese perdido tanto dinero y tantas oportunidades laborales por culpa del productor de televisión.

"Esto que vamos a hablar ahora yo lo había denunciado en el año 94, si la gente que habla ahora lo hubiese hecho en su momento, nos hubiésemos quitado muchos problemas. Yo he tenido una relación con José Luis Moreno a nivel personal muy buena, con lo que tuve problema fue a nivel profesional porque me hizo perder mucho dinero" empezaba diciendo el actor que asegura que fue uno de los primeros en denunciarle públicamente.

En cuanto a qué le ocurrió con el productor, esta es la historia: "El me quería contratar para hacer un programa de presentación con Juncal Rivero y yo tenía un compromiso con sancho gracia, cuando me llamó José Luis para hacer esto, le dije que tenía apalabrado otro proyecto y me dice si he firmado el contrato, le digo que no, y me dice que no lo firme que con él voy a ganar más dinero, vas a estar mucho más tiempo... el me convence, me tiene durante todo el mes de agosto yendo a su casa, preparándome los trajes. Le dije de firmar un contrato y me dijo que para qué quería firmar un contrato, yo me fiaba de él".

Y lo que ocurrió ya nos lo podíamos imaginar: "Tres días antes de empezar el programa, da una cena para todos los trabajadores, cuando terminamos la cena dice que nos vayamos a casa porque iban a llegar los billetes para ir a San Sebastián a grabar el programa. No me llegaron, le llamé y no me cogía el teléfono y llamo a la producción y me dice que no es su problema. Se fueron a San Sebastián sin mí y el programa lo presentó él. Todavía estoy esperando una palabra que me diga por qué no presenté yo ese programa. Me hizo una putada grandísima porque yo estaba ganando mucho dinero con Curro Jiménez".