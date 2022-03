Máximo Valverde espera que 'El Cordobés' y Manuel Díaz hagan las paces y se abracen

MADRID, 19 (CHANCE)

Después de estar muy preocupados por el estado de salid de Manuel Benítez, 'El Cordobés', leíamos en una entrevista que daba él para un medio de comunicación explicar que le había dado su teléfono a Manuel Díaz para que le llamase en el momento que quisiese. Una oportunidad a una reconciliación después de años distanciados que ha sido muy aplaudido por todos los fans y seres queridos de ambos.

Entre ellos, Máximo Valverde nos confiesa el deseo que Manuel Benítez, 'El Cordobés' y Manuel Díaz hagan las paces y se den el abrazo tan esperado que restablezcan la relación padre e hijo: "Manolo, la ilusión de su vida ha sido, siempre, poder darle un abrazo a su padre. Es lo único que quiere, no quiere más", además asegura que es algo que les haría felices a los dos: "porque yo creo que a los dos les haría muy felices, Manolo Díaz es una persona tan cariñosa, tan entrañable, tan buena gente, que yo creo que en ese abrazo, los dos se sentirían muy felices. Ojalá se produjera".

Además, Máximo nos ha confesado que no ha podido hablar con Manuel Benítez pero nos aseguraba que se encuentra bien y con mucha fuerza tras las últimas operaciones de corazón: "no he podido hablar con él pero sé que está muy bien, con muchas ganas de volver a torear otra vez. Está con mucha fuerza y yo le deseo lo mejor, es un personaje increíble"

El actor quiso recordar a Jaime Ostos y su ausencia en Illescas tras tantos años compartidos: "aparte que era un gran amigo nuestro, lo vamos a echar muchísimo de menos porque era un personaje entrañable. Lo he conocido desde hace muchísimos años, lo he visto torear muchas veces y he estado en su casa, con María Ángeles, en muchas fiestas, en muchos sitios. Lo vamos a echar muchísimo de menos".

Máximo Valverde confiesa que le parece frívolo hablar de Isabel Pantoja con la situación tan delicada que se vive en Ucrania: "con lo que está pasando, la pandemia, ahora con la guerra que tenemos en Ucrania, preocuparme por la Pantoja... me parece hasta una falta de respeto". Prefiere centrarse en su salud y en cómo poder ayudar a la ciudadanía ucraniana: "sé que están las cosas que un día se quieren mucho, al día siguiente no se hablan. Ya paso, porque de verdad, para mí lo importante ahora mismo aparte de la salud, es ver cómo se puede ayudar a esa gente que lo está pasando tan al en Ucrania".

El actor también quiso agradecer tener buena salud y poder celebrar la fiesta del toro: "ahora mismo, solo el hecho de tener salud y poder estar aquí con amigos, compartiendo una cosa entrañable como es la fiesta de los toros, me parece que ya hay que darle muchas gracias a dios. Mañana no sabemos lo que va a pasar".